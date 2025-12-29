Ngành ngoại giao tiếp tục bám sát các ưu tiên chiến lược của quốc gia

Chiều 29-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, chiều 29-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin từ hội nghị cho biết, năm 2025, ngành ngoại giao đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 nước, đưa số lượng đối tác có quan hệ từ mức Đối tác toàn diện trở lên 42 nước; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước. Các lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm trước.

Công tác ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao kinh tế với phương châm "lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ" đã đóng góp tích cực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thành công các hội nghị đa phương cấp cao quan trọng đã chứng tỏ vai trò, vị thế quan trọng của đất nước, trong đó có Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G, phối hợp tổ chức lễ mở ký Công ước Tội phạm mạng của Liên hợp quốc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong năm qua, công tác đối ngoại đã thích ứng kịp thời với những biến động trong môi trường quốc tế và điều chỉnh chính sách của các nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước.

Theo Thủ tướng, công tác đối ngoại ngày càng sáng tạo hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các ưu tiên chiến lược của quốc gia; tập trung vào nhu cầu của đất nước và khai thác tối đa thế mạnh của các đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại đã góp phần nâng cao vị thế đất nước; giúp Việt Nam được quốc tế đánh giá là "hình mẫu" thành công trong phát triển và là một "điểm sáng", "một nhân tố tích cực" về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, ngành ngoại giao chưa đạt hiệu quả trong việc tranh thủ các lợi ích thực tế từ cục diện đối ngoại và khuôn khổ quan hệ thuận lợi đã đạt được; chưa thực sự khai thác hết tiềm năng của các khuôn khổ quan hệ, mức độ đan xen lợi ích và tin cậy chính trị với một số đối tác và trong một số lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trên cơ sở những yêu cầu lớn của đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao quán triệt phương châm: "tham mưu chính xác", "thích ứng linh hoạt", "xoay chuyển kịp thời", "chuyển đổi hiệu quả", "trách nhiệm cộng đồng", "ổn định phát triển"; củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới.

Bên cạnh đó, ngành ngoại giao cần tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác; phát huy sức mạnh mềm quốc gia, lan tỏa hình ảnh Việt Nam "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc" tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về điều ước quốc tế, gồm hai cấu phần: cấu phần nội bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước và cấu phần công khai phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, website Cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế đã cập nhật 207 điều ước quốc tế, trong đó có 164 điều ước quốc tế song phương và 43 điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam đã ký kết trong giai đoạn nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

MINH DUY