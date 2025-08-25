Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, sáng 25-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Về phía Bộ Ngoại giao, tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong không khí hào hùng, thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam, cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi làm nên bản lĩnh và thành công của Ngoại giao Việt Nam; khẳng định truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho ngành Ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau. Những bài học đó là: Sự kết tinh của lý luận và thực tiễn cách mạng; kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; lấy nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược làm cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt; gắn ngoại giao với lòng dân.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, ngành Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Để đạt được mục tiêu đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Ngoại giao quán triệt và tập trung thực hiện một số định hướng lớn. Thứ nhất, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam. Thứ hai, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thứ ba, nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước”.

Phát biểu đáp từ, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với ngành Ngoại giao, coi đây là nguồn động viên to lớn và định hướng hết sức quan trọng đối với công tác của ngành ngoại giao trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, với bản lĩnh, hào khí của Ngoại giao Việt Nam đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc và được tôi luyện, trưởng thành trong thời đại Hồ Chí Minh trong 80 năm qua, Ngoại giao Việt Nam nhất định sẽ viết tiếp những chương mới trong hành trình vươn lên của đất nước, đưa đất nước “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025):

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh 80 năm ngành Ngoại giao, sáng 25-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm, sáng 25-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 25-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Ngoại giao. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với đồng chí Nguyễn Thị Bình Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã ôn lại kỷ niệm về cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ tại Hội nghị Paris bàn về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và khẳng định, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam, góp phần vào thắng lợi lịch sử trọng đại của dân tộc, dẫn đến Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Ngày nay, chúng ta có hòa bình, độc lập, thống nhất với vị thế mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường. Tôi tin với truyền thống 80 năm và bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thắng lợi to lớn trong chặng đường mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Bình tin tưởng. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình. Bà ﻿Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, sáng 25-8. Ảnh: QUANG PHÚC

