Ngày 11-9 diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần X

Sáng 7-9, Thành đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị thông tin báo chí về Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Hội viên, thanh niên TPHCM tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong thời gian qua

Đại hội diễn ra ngày 11-9 tại Hội trường TPHCM (111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa), với 500 đại biểu chính thức tham dự. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên thành phố, đánh dấu chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên TPHCM.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh chủ trì hội nghị

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động dành cho hội viên, thanh niên và cộng đồng.

Dự kiến ngày 12-9, Hội LHTN Việt Nam TPHCM đăng cai Lễ khởi động chặng 5 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động. Chương trình gồm lễ chào cờ, biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trao cờ Tổ quốc cho hội viên, thanh niên và quà an sinh xã hội.

Hội nghị thông tin báo chí về Đại hội và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Ngày 15-10, Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 100 cặp đôi là đoàn viên công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các cặp đôi được hỗ trợ trang phục cưới, trang điểm, làm tóc, chụp ảnh, quay phim, tiệc cưới, quà cưới; đồng thời tham gia các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải thông tin về các hoạt động

Trong tháng 10, Hội LHTN Việt Nam TPHCM cũng phối hợp các đơn vị tổ chức concert “Thanh âm lên đàng” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình dự kiến công bố 7.000 chữ ký hưởng ứng phong trào hành động phòng, chống ma túy năm 2026, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ và lực lượng thanh niên.

CẨM TUYẾT