Khai mạc Lễ hội Thanh niên TPHCM năm 2026

Tối 20-3, Lễ hội Thanh niên TPHCM (Youth Fest) lần thứ VI - năm 2026 chính thức khai mạc tại Công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, Lễ hội Thanh niên TPHCM (được khởi xướng từ năm 2021) là một trong những sự kiện văn hóa - xã hội tiêu biểu, được tổ chức hằng năm nhằm tạo dựng không gian giao lưu, kết nối, trải nghiệm và phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh niên và người dân thành phố.

Đồng chí Lê Tuấn Anh phát biểu khai mạc

Năm 2026, lễ hội do UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức, Thành đoàn TPHCM cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM phối hợp thực hiện, hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026), kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc
"Thông qua các hoạt động, mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, dấn thân, sáng tạo, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh gửi gắm.

Với thông điệp “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển toàn diện”, lễ hội diễn ra từ ngày 20-3 đến 22-3. Ban tổ chức triển khai đồng loạt nhiều chương trình, hoạt động phong phú tại 7 không gian trải nghiệm gồm: “Ngọn đuốc hòa bình”, “Công nghệ - sáng tạo”, “Văn học - nghệ thuật”, “Văn hóa ẩm thực”, “Sống xanh”, “Khởi nghiệp”, “Hội nhập quốc tế”. Bên cạnh đó, còn có chương trình nghệ thuật “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập và phát triển bền vững” - Youth Concert; Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy toàn thành - Dance Of Youth; hoạt động giao lưu quốc tế với sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên đến từ 5 quốc gia...

Khai mạc Lễ hội Thanh niên TPHCM năm 2026

Đoàn viên, thanh niên TPHCM tham gia đồng diễn chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn viên, thanh niên TPHCM tham gia đồng diễn chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 20-3
Đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc Lễ hội Thanh niên TPHCM năm 2026
Các bạn trẻ trải nghiệm không gian tại lễ hội
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội
CẨM TUYẾT

