Ngày Trái đất 22-4-2025: Ủng hộ năng lượng tái tạo và thúc đẩy năng lượng sạch

Giải pháp khí hậu sáng tạo

Theo EarthDay.org, hưởng ứng sự kiện kỷ niệm 55 năm ra đời Ngày Trái đất năm nay, nhiều quốc gia đã tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và truyền tải thông điệp toàn thế giới ủng hộ năng lượng tái tạo.

Người dân San Francisco hưởng ứng Ngày Trái đất. Ảnh: Sf Chronicle

Tại Mỹ, hơn 3.000 người đã tập trung tại Yerba Buena Gardens để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thanh thiếu niên hành động vì khí hậu lần thứ hai của tổ chức San Francisco Environment. Với chủ đề “Các ngành nghề hành động vì khí hậu”, sự kiện là nơi sinh viên từ khắp thành phố trên toàn nước Mỹ trình bày các giải pháp khí hậu sáng tạo thông qua nghệ thuật, khoa học, thời trang và biểu diễn. Người dân San Francisco hưởng ứng Ngày Trái đất thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoài trời, tham gia trồng cây, chơi các trò chơi nâng cao nhận thức về năng lượng tái tạo và nếm thử các sản phẩm từ các doanh nghiệp xanh.

Trong khi đó, các sinh viên ở thành phố Syracuse ở tiểu bang New York tham gia hoạt động thu gom rác thải nhựa, dọn sạch môi trường tại tuyến phố Clarendon, gần Công viên Thornden...

Tại Paris (Pháp), ngoài các hoạt động dọn dẹp rác thải, phân loại rác và tái chế rác thải nhựa, giới văn nghệ sĩ đã cùng tổ chức các cuộc triển lãm đưa thiên nhiên vào mục tiêu bảo vệ môi trường. Đáng chú ý có triển lãm Water Odyssey, với diện tích trải dài 1.000m2 tại Cảng des Champs-Élysées. Sự kiện này giúp người dân có cơ hội khám phá các giải pháp bền vững cho đại dương, biển và sông thông qua các buổi workshop, trình diễn và trải nghiệm giác quan.

Mối đe dọa cấp bách

Sự kiện Ngày Trái đất diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe doạ cấp bách cho cuộc sống. Theo dự báo khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), vào tháng 4, 5 và 6-2025, các khu vực có khả năng chịu đựng mức nhiệt cao hơn bình thường, bao gồm hầu hết châu Phi, Madagascar, châu Á, Nam Mỹ, Caribe, Trung Mỹ, các phần phía Nam và phía Đông của Bắc Mỹ, Tây Thái Bình Dương, Australia, New Zealand và châu Âu.

Trong khi đó, Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng 3-2025 đã tăng cao hơn 1,60C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mức vượt qua ngưỡng 1,50C, vốn được các nhà khoa học khí hậu cảnh báo có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu kéo dài liên tục. Kể từ tháng 7-2023, gần như mọi tháng đều ghi nhận nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,50C, nhấn mạnh tình trạng nóng lên toàn cầu đang diễn ra nghiêm trọng và liên tục. Đặc biệt, năm 2023 và 2024 đã xác lập kỷ lục là những năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận.

THANH HẰNG tổng hợp