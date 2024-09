Ngôi Nhà Đức đưa vào hoạt động trạm sạc ô tô điện công cộng

Nghi thức cắt băng khánh thành trạm sạc điện EV ONE. Ảnh: MINH HẢI

Trạm sạc EV ONE được trang bị 4 trụ sạc AC, công suất mỗi trụ 22kW, do Siemens cung cấp. Các trạm sạc có tính năng điều chỉnh công suất, kết nối điện thoại thông minh, và cho phép lên lịch sạc thông qua ứng dụng di động EV ONE, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu quá trình sạc chỉ với một mã QR.

Hơn nữa, các trụ sạc được trang bị nút dừng khẩn cấp và các biện pháp bảo vệ an toàn như chống sét và cảnh báo rò rỉ. Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị hệ thống chữa cháy tiên tiến và các giải pháp an toàn phòng cháy toàn diện để đảm bảo an toàn vận hành tối ưu.

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc điều hành Công ty EV ONE cho biết, để có thể đưa trạm sạc vào vận hành, EV ONE đã trải qua một quá trình đánh giá và kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, chất lượng thiết bị sạc, trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đến khả năng vận hành, mọi yếu tố đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe mà Ngôi Nhà Đức đặt ra.

Việc khánh thành trạm sạc công cộng này là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của công ty, đồng thời, góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam, hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ.

Ông Elmar Dutt, Tổng Giám đốc Ngôi Nhà Đức cũng chia sẻ, với việc áp dụng ngày càng tăng các loại xe điện tại Việt Nam và trên toàn cầu, chúng tôi đã thấy cơ hội để hỗ trợ xu hướng đang phát triển này bằng cách cung cấp các tùy chọn sạc thuận tiện cho khách thuê và các đối tác.

Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp vào tính di động xanh và giảm hơn nữa lượng khí thải carbon của thành phố, phù hợp với cam kết của chúng tôi về một tương lai sạch hơn và bền vững hơn. Sáng kiến này là một bước quan trọng hướng tới việc xây dựng một cộng đồng xanh hơn và bền vững hơn.

MINH HẢI