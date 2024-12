Người lao động thu gom, tái chế rác thải đối mặt nhiều rủi ro

Tại hội nghị, một số lao động thu gom rác dân lập ở TPHCM chia sẻ với PV báo SGGP, cho biết đang phải làm việc trong môi trường nhiều khó khăn, vất vả trong khi thu nhập lại ít ỏi. Anh Nguyễn Trung Hiền, công nhân thu gom rác dân lập ở Hợp tác xã Môi trường, huyện Nhà Bè cho biết, quá trình thu gom rác thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại, ống kim tiêm, vật liệu dễ cháy nổ,... lẫn trong rác thải sinh hoạt. Không những vậy, thời tiết mưa nắng thất thường, vậy mà, thu nhập cũng chỉ khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Anh Hiền so sánh, cùng là lao động thu gom rác nhưng lao động thuộc các công ty công ích quận, huyện đều có chế độ đầy đủ, trong khi lực lượng gom rác dân lập thì không có chế độ gì.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn. Ảnh: MINH HẢI

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hồng, đại diện Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường (đơn vị tư nhân đăng ký hoạt động tại Sở KH-CN TPHCM) cũng cho biết, lực lượng lao động lĩnh vực thu gom, tái chế rác thải đang phải đối mặt với những rủi ro như tiếp xúc với hóa chất độc hại và nhiều tác nhân tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh tật. Ông Hồng đề xuất các đơn vị sử dụng lao động triển khai các biện pháp phòng vệ an toàn. Cụ thể, thiết lập các quy tắc để duy trì một môi trường làm việc an toàn; trang bị các thiết bị, bảo hộ lao động đầy đủ; đào tạo, nâng cao nhận thức cho người lao động về các quy trình và quy định an toàn...

Lực lượng lao động thu gom rác tham gia buổi tập huấn. Ảnh: MINH HẢI

Ở góc độ đơn vị sử dụng lao động, ông Khuất Quang Hưng, Giám đốc đối ngoại Công ty Nestlé Việt Nam, cũng cho biết, các ưu tiên bền vững của công ty tập trung vào những chương trình chống biến đổi khí hậu; thu mua có trách nhiệm; bảo tồn nguồn nước; thúc đẩy bình đẳng giới. Trọng tâm của những ưu tiên này chính là con người. Ông Hưng cũng mong muốn cùng các đối tác hướng tới xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động tại các đơn vị thu gom và tái chế bao bì, rác thải.

Lực lượng thu gom rác dân lập còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI