Nguy cơ sạt lở kè biển Vũng Tàu

Những ngày qua mưa to, sóng lớn khiến khu vực kè biển Bãi Dứa trên đường Hạ Long thuộc địa phận phường Vũng Tàu (TPHCM) bị sạt lở.

Khu vực kè biển này bị sóng biển đánh toang một phần gạch, xi măng, làm hổng phần trụ bám sát biển. Phía trên kè, nhiều nơi bị nứt vỡ.

Người dân địa phương cho biết, khi thủy triều dâng cao, nước và sóng đập mạnh, dội vào trong hộc rỗng khiến hộc ngày càng bị khoét rộng, xoáy sâu vào tận 3m ngay phía dưới chân kè. Từ đó dẫn đến nguy cơ kè dễ bị đổ sập xuống, gây mất an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển hoặc câu cá tại đây.

Phần kè biển ở Bãi Dứa đã bị triều cường, sóng biển đánh sạt lở, khoét rỗng một phần chân kè. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Phạm Ngọc Thạch, người dân phường Vũng Tàu, TPHCM cho biết: “Đoạn kè biển này bị hư hỏng nhiều hơn nên mỗi lần xuống biển bằng đường này sẽ nguy hiểm bởi kè có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mấy hôm nay trời mưa gió, chúng tôi muốn xuống biển phải lội bộ qua đường xa hơn, chứ không dám đi đường kè này”.

Nhận được phản ánh của người dân, Trung tâm Hạ tầng (Sở Xây dựng TPHCM) phối hợp với UBND phường Vũng Tàu và Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền để khắc phục sửa chữa, đảm bảo an toàn cho khu vực.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, khu vực biển Vũng Tàu có hệ thống kè biển đã được xây dựng từ những năm 1990. Theo thời gian cùng với những diễn biến thời tiết, môi trường khắc nghiệt xuất hiện những điểm hư hỏng. Trong đó, có những vị trí đã ăn sâu vào chân kè, gây mất an toàn.

QUANG VŨ