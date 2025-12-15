Tôn vinh văn hóa truyền thống và tăng cường gắn kết cộng đồng

Vẽ liễn, nét văn hóa đặc trưng của Nhà Lớn Long Sơn

Sự kiện được Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp với UBND xã Long Sơn, Công ty CP Vina Logistic, Công ty TNHH Ecolab Việt Nam, Công ty China Tianchen Engineering Corporation (Trung Quốc, CNCEC-TCC), Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Hóa học Quốc gia Trung Quốc số 14 (CNCEC14) và Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức.

Khoảng 150 đại diện từ chính quyền, các tổ chức đoàn thể, LSP, đối tác và người dân xã Long Sơn cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gắn kết các bên và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Món ăn Thái giới thiệu tại ngày hội

Trong năm thứ hai tổ chức, sự kiện mang đến không gian giao lưu văn hóa độc đáo giữa Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Điểm nhấn của chương trình là các phần chia sẻ văn hóa từ các công ty và đại diện Nhà Lớn Long Sơn về văn hóa Thái Lan, văn hóa trà đạo, nghệ thuật cắt giấy truyền thống Trung Quốc và tục viết liễn tại Long Sơn. Ngoài ra, hội thi nấu ăn, giao lưu văn nghệ cũng góp phần gắn kết cho các bên tham dự.

Đặc sản khô và hàu Long Sơn

Phát biểu tại sự kiện, bà Nattinee Amornpong, Giám đốc Tài chính của LSP, chia sẻ: “Long Sơn là vùng đất có lịch sử lâu đời, với bản sắc văn hóa phong phú và cộng đồng rất gắn kết. Đối với LSP, phát triển kinh tế phải luôn song hành với việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa này. Chúng tôi tin rằng văn hóa địa phương chính là nền tảng quan trọng để cộng đồng và doanh nghiệp cùng phát triển bền vững”.

Các sản phẩm thủ công do người dân Long Sơn làm ra cũng trưng bày tại ngày hội

“Ngày hội giao lưu văn hóa” là một phần trong cam kết lâu dài của LSP theo định hướng phát triển bền vững, với phương châm “Cùng học hỏi – Cùng phát triển – Cùng chung sống” với cộng đồng địa phương. LSP và các đối tác sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động văn hóa cộng đồng, cùng với các chương trình về phát triển thế hệ trẻ, phúc lợi, sinh kế, an toàn và bảo vệ môi trường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Long Sơn.

Nghệ thuật cắt giấy

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết trong những năm qua, sự phát triển của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mong rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực, gắn bó hơn nữa, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, an sinh xã hội trên địa bàn…

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM