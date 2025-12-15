“Thắp lửa” truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thế hệ trẻ

Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025), ngày 15-12, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

* Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức buổi tuyên truyền truyền thống với Sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hải Nam (phường Phước Thắng, TPHCM).

Tặng những món quà ý nghĩa đến các em học sinh tham gia chương trình

Trong chương trình, các em học sinh được giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cùng những chiến công vẻ vang của Quân đội, Bộ đội Biên phòng và Hải đoàn Biên phòng 18. Các nội dung được truyền đạt sinh động, kết hợp đố vui có thưởng, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh.

* Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh xã Ngãi Giao phối hợp với Trường THCS Nguyễn Công Trứ tổ chức buổi nói chuyện truyền thống. Cựu chiến binh Phạm Xuân Ninh, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 33 đã chia sẻ những ký ức của một thời hoa lửa, sự hy sinh anh dũng của đồng đội để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh Phạm Xuân Ninh chia sẻ những ký ức đầy tự hào về một thời hoa lửa

Những câu chuyện chân thực đã góp phần truyền lửa, hun đúc niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng 15-12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức nói chuyện truyền thống cho hơn 500 giáo viên, học sinh Trường Tiểu học An Thới 3.

Quang cảnh buổi nói chuyện truyền thống

Thông qua những câu chuyện sinh động, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, chương trình đã giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, cũng như những hy sinh thầm lặng của quân và dân ta trong các chặng đường lịch sử của dân tộc.

