Nha khoa Kim hợp tác VnTrip: Từ Top chất lượng Sở Y tế đến khát vọng phát triển nha khoa Việt ra thế giới

Hưởng ứng định hướng du lịch y tế của TPHCM, Nha khoa Kim và VNTrip hợp tác phát triển du lịch nha khoa, góp phần đưa chất lượng nha khoa Việt đến gần hơn với du khách quốc tế.

Hội thảo chuyên môn giữa Harvard Business School và Nha Khoa Kim, trao đổi định hướng phát triển nha khoa trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh TPHCM đẩy mạnh du lịch y tế, nha khoa được xem là lĩnh vực giàu tiềm năng nhờ nhu cầu chăm sóc, thẩm mỹ và phục hồi răng ngày càng tăng. Từ những gợi mở chiến lược với Harvard Business School, sự hợp tác giữa Nha khoa Kim và VNTrip hướng đến xây dựng trải nghiệm du lịch nha khoa bài bản, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển nha khoa du lịch giữa Nha khoa Kim và Công ty TNHH Công nghệ VNTrip

VNTrip được thành lập vào năm 2014, phát triển từ nền tảng đặt phòng, vé máy bay trực tuyến thành hệ sinh thái công nghệ du lịch hàng đầu Việt Nam, kết nối hơn 12.000 khách sạn nội địa cùng hàng triệu điểm lưu trú quốc tế.

VNTrip TMS hỗ trợ hơn 1.500 doanh nghiệp số hóa công tác phí, tối ưu ngân sách, thanh toán, hóa đơn VAT hợp lệ; đồng thời mở rộng kết nối medical tourism và dental tourism tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực nha khoa, Nha khoa Kim nổi tiếng với ba dịch vụ mũi nhọn: Niềng răng đẹp đúng lộ trình, răng sứ sạch đẹp tỷ lệ vàng và Implant an toàn 100% máng định vị. Chỉnh nha được quản lý bằng lộ trình rõ ràng, có theo dõi và cảnh báo tự động. Răng sứ hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, an toàn lâu dài nhờ vật liệu sạch, thiết kế tỷ lệ vàng và labo kiểm soát chất lượng. Implant ứng dụng máng định vị 3D cho 100% ca điều trị, kết hợp Robot X-Guide khi cần, đồng thời minh bạch vật liệu và bảo hành qua MiniApp.

Hội thảo chuyên môn giữa Harvard Business School và Nha khoa Kim, trao đổi định hướng phát triển nha khoa trong giai đoạn mới. Ảnh: DNCC

Đáng chú ý, Nha khoa Kim cũng sở hữu nhiều bảo chứng cho định hướng phát triển nha khoa du lịch: là đối tác toàn cầu của Harvard Business School; được đầu tư bởi quỹ ABC Impact, thiết lập bởi Temasek và Temasek Trust từ Singapore; đạt giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh” do Sở Y tế TPHCM trao tặng; đạt 13 lần dẫn đầu chất lượng với 14 phòng khám đứng đầu bảng đánh giá phòng khám răng hàm mặt do Sở Y tế TPHCM công bố.

Sự hợp tác giữa Nha khoa Kim và VNTrip giúp kết nối điều trị nha khoa với các dịch vụ du lịch như tư vấn, đặt lịch, lưu trú, di chuyển và chăm sóc sau điều trị. Đây được xem là bước đi góp phần phát triển du lịch nha khoa thành dịch vụ giá trị cao, đóng góp cho kinh tế đô thị và nâng tầm thương hiệu y tế Việt Nam.

Đặt lịch hẹn với Nha khoa Kim tại link: https://nhakhoakim.com/dat-lich-hen

NGUYỄN TIẾN