Nha khoa Kim đẩy mạnh ứng dụng máng định vị kỹ thuật số trong trồng răng Implant

Với việc ứng dụng 100% máng định vị kỹ thuật số trong cấy ghép Implant, Nha Khoa Kim mang đến giải pháp phục hồi răng an toàn, chính xác và minh bạch.

Mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe như suy giảm chức năng ăn nhai, tiêu hóa và chất lượng cuộc sống. Theo khảo sát, người Việt Nam trên 65 tuổi hiện chỉ còn trung bình khoảng 10-12 răng thật, cho thấy nhu cầu phục hồi răng ngày càng lớn.

Trong các giải pháp hiện nay, cấy ghép Implant được đánh giá là tối ưu nhờ khả năng phục hồi gần như toàn diện chức năng và thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại vì lo sợ đau, biến chứng hoặc thiếu minh bạch về vật liệu sử dụng.

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Nắm bắt thực tế đó, Nha khoa Kim triển khai đồng bộ công nghệ máng định vị kỹ thuật số trong 100% ca cấy ghép Implant. Phương pháp này sử dụng dữ liệu số hóa từ phim CT Cone Beam và scan trong miệng để mô phỏng toàn bộ kế hoạch điều trị trước khi thực hiện, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí, góc độ và độ sâu đặt trụ.

Nha Khoa Kim ứng dụng 100% máng định vị và Robot - Xguide (khi cần thiết) trong trồng răng Implant

Theo đại diện hệ thống, việc ứng dụng máng định vị kết hợp robot dẫn đường X-Guide trong một số trường hợp giúp rút ngắn thời gian cấy ghép còn khoảng 5-10 phút mỗi trụ, hạn chế xâm lấn mô mềm, giảm sưng đau và hỗ trợ lành thương nhanh hơn.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Nha khoa Kim xây dựng quy trình điều trị với tiêu chuẩn vô trùng khép kín 8 bước, phòng điều trị riêng biệt và toàn bộ vật liệu Implant chính hãng từ Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu. Khách hàng có thể trực tiếp kiểm tra bao bì, nguồn gốc sản phẩm trước khi thực hiện. Đơn vị cũng đẩy mạnh số hóa quy trình quản lý, cho phép khách hàng tra cứu vật liệu, hóa đơn và chính sách bảo hành thông qua miniapp bằng số điện thoại cá nhân.

Với việc kết hợp công nghệ hiện đại, vật liệu chính hãng và quy trình kiểm soát chặt chẽ, Nha khoa Kim đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực cấy ghép Implant, mang đến thêm lựa chọn phục hồi răng an toàn và hiệu quả cho người dân.

NGUYỄN TIẾN