Nhà Trắng đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách 672 triệu USD xử lý vật liệu hạt nhân của Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách 672 triệu USD nhằm hỗ trợ các hoạt động xử lý, thu hồi và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran.

Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Bushehr, Iran. Ảnh: IIPA /Getty Images

Truyền thông Mỹ ngày 25-6 dẫn các tài liệu do Nhà Trắng trình lên Quốc hội cho biết khoản kinh phí này sẽ được cấp cho Bộ Năng lượng Mỹ, nhằm thực hiện hoạt động kiểm chứng, thanh tra, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các nỗ lực quốc tế ngăn Iran phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ngân sách còn được dùng để xử lý các vật liệu hạt nhân nhạy cảm như uranium hexafluoride (UF6), urani làm giàu và nhiên liệu cho các lò phản ứng nghiên cứu. Chương trình cũng nhằm tăng cường giám sát, phát hiện hoạt động buôn lậu vật liệu hạt nhân và mở rộng hoạt động ứng phó khẩn cấp hạt nhân của Mỹ tại Trung Đông.

Đề xuất này thuộc khuôn khổ gói ngân sách bổ sung trị giá 80 tỷ USD phục vụ các mục tiêu an ninh quốc gia và ứng phó sau xung đột với Tehran, được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm cụ thể hóa bản ghi nhớ về chương trình hạt nhân Iran được ký kết hồi giữa tháng 6.

Giới phân tích nhận định việc xử lý và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran là một trong những nội dung phức tạp nhất trong tiến trình đàm phán hiện nay, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ, IAEA và các đối tác quốc tế.

KHÁNH HƯNG