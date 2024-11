Nhạc sĩ Nguyễn Nghiệp: Khát vọng lan tỏa tình yêu nhạc dân tộc đến với người trẻ

Chia sẻ về gia đình, Nguyễn Nghiệp cho biết: “Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật dân tộc. Ông cố là nghệ sĩ hát bội, ông nội là nghệ nhân đờn ca tài tử, cha là nghệ nhân ưu tú Hoàng Út (tên thật là Nguyễn Văn Nhỏ). Từ nhỏ, âm nhạc quê hương cứ thế ghi sâu trong tâm hồn, giúp tôi nuôi dưỡng niềm đam mê ngày càng mãnh liệt dành cho âm nhạc truyền thống”.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Nghiệp tại Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc Giai điệu quê hương năm 2024

Năm Nguyễn Nghiệp 10 tuổi, ông Hoàng Út bắt đầu dạy con mình cách ca vọng cổ với những làn điệu cơ bản. Năm lớp 10, Nghiệp theo học chuyên ngành Nhạc công kịch hát Dân tộc tại Trường Trung cấp VHNT Cần Thơ (nay là Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ). Thi đậu vào trường với chuyên môn chính là guitar phím lõm, lúc đầu Nguyễn Nghiệp gặp nhiều khó khăn vì ngón đàn còn non nớt. Nhưng niềm đam mê cuốn hút, Nghiệp luôn dành hết thời gian rảnh để ôm đàn luyện ngón, nhiều khi quên cả ăn ngủ, rồi mày mò học thêm đàn tranh, đàn kìm, violon. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Nghiệp được mời cộng tác với đoàn Cải lương Hương Tràm, tham gia Liên hoan sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 với vở Một phút một thời. Đến năm 2013, vừa tốt nghiệp, anh được giữ lại làm giảng viên đệm đàn và trợ giảng.

Với tinh thần ham học hỏi, mong muốn phát huy, nâng cao kiến thức chuyên môn, năm 2015, chàng trai trẻ đã thi tuyển vào Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TPHCM, chuyên ngành đàn nguyệt, hệ đại học 4 năm. Năm 2019, Nghiệp tham gia công tác thỉnh giảng tại Trường ĐH VHNT Quân đội cơ sở 2 TPHCM, lớp Trung cấp quân sự Đờn ca tài tử. Ngoài ra, anh cũng đứng lớp truyền dạy kiến thức nhạc dân tộc cho các em thiếu nhi do Trung tâm Văn hóa TPHCM tổ chức; tham gia biểu diễn giao lưu Âm nhạc truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cheongju (Hàn Quốc); tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình văn hóa, lễ hội...

14 năm học tập, rèn luyện, làm nghề, Nguyễn Nghiệp không chỉ trở thành một nghệ nhân xuất sắc trong trình diễn các loại nhạc cụ như guitar phím lõm, đàn kìm, đàn tranh, violon, tỳ bà, sến..., mà anh còn luôn nỗ lực đưa những hơi điệu của nhạc tài tử và cải lương vào trong các vở múa, xiếc đương đại. Tháng 8-2024, Nghiệp đã tham gia biểu diễn đờn ca tài tử trong dự án múa đương đại “Rơm” do Arabesque Việt Nam tổ chức tại Hội An; tham gia chương trình nghệ thuật trong dự án “Sự sống” do UNESCO bảo trợ tại Côn Đảo; hay trước đó là góp mặt trong vở múa đương đại “Sương sớm” cũng do Arabesque Việt Nam tổ chức tại Hà Nội…

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Nghiệp đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật: Huy chương vàng với tiết mục Bài ca Thành phố mùa xuân tại Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX - TPHCM năm 2020; Huy chương bạc hòa tấu dàn nhạc Nhạc viện TPHCM tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020; danh hiệu “Nhạc công trình diễn hay nhất” tại Liên hoan ca múa nhạc dân tộc Giai điệu quê hương TPHCM năm 2020; giải Ba sáng tác trong Cuộc vận động sáng tác lời mới các làn điệu dân ca năm 2021 do Trung tâm Văn hóa TPHCM tổ chức...

THÚY BÌNH