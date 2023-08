Nhân rộng những điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì Thủ đô bình yên

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2023) và Ngày truyền thống của Công an nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu với chủ đề “Sức mạnh lòng dân - Vì Thủ đô bình yên”.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên một bước; chất lượng phong trào có nhiều chuyển biến quan trọng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Song song đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng; nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ ấn tượng với công tác chỉ đạo tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội. Theo đó, đã có nhiều sáng kiến để phát huy tính tự giác, nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của đơn vị, địa phương. Ngoài ra, không chỉ có các hoạt động kỷ niệm mà có rất nhiều nội dung thiết thực hướng tới ngày hội, như: Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội”, các hoạt động ra quân và duy trì hoạt động đảm bảo giao thông trật tự “An toàn văn minh” các tuyến phố văn minh đô thị; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa và phát triển cộng đồng.

Trước tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần phải tăng cường và có cách làm mới sáng tạo hơn cho phù hợp.

Trên cơ sở 600 mô hình đã triển khai, đề nghị Ban Chỉ đạo 138 Thành phố tiếp tục đổi mới cách làm, xây dựng mô hình mới, phù hợp với tình hình, tiếp tục mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, đặc biệt trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục nhân và lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại như mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể thành phố và nhân dân Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vận động nhân dân thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 10 năm, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Hiện có 495 mô hình đang thực hiện có hiệu quả.

Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng như: Mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” được triển khai tại 181 địa bàn cấp xã; mô hình “Camera an ninh” tại 109 địa bàn cấp xã; mô hình “Vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường” tại 74 địa bàn cấp xã; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm” tại 62 địa bàn cấp xã.

Điển hình những mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn, như: Mô hình “Công an phường phối hợp Ủy ban MTTQ phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn phường Long Biên; mô hình “Móc khóa an toàn” trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa; mô hình hai giảm “Giảm tình hình tội phạm, giảm tệ nạn ma túy” trên địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng… Các phong trào đã và đang phát huy hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.