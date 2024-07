Nhật Bản: Cứu hộ an toàn hai phụ nữ Việt Nam leo núi ở Hokkaido

Ảnh Google map vị trí núi Biei

Trước đó, hai người này đi bộ đường dài cùng với hai người khác. Hai người trong nhóm đã xuống núi trước và gọi điện cho sở cứu hỏa để cầu cứu. Họ cho biết người bạn đi cùng bị thương ở đầu gối và không thể di chuyển.

Hai người phụ nữ trên đã ngủ qua đêm 14-7 trong lều trên núi. Đội cứu hộ đã xác nhận cả hai vẫn an toàn vào lúc nửa đêm, nhưng do địa hình nguy hiểm và trời tối, nhóm cứu hộ không thể đảm bảo an toàn cho người phụ nữ bị thương nếu di chuyển bằng đường bộ.

Vì vậy, sáng 15-7, lực lượng cứu hộ đã điều động trực thăng đến giải cứu và đưa hai phụ nữ xuống núi an toàn.

PHƯƠNG AN