Nhiều bản làng vùng cao Nghệ An tiếp tục bị chia cắt do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, chảy xiết, đường giao thông bị ngập, sạt lở khiến nhiều bản làng vùng cao Nghệ An tiếp tục bị chia cắt.

Cầu tạm liên bản ở xã Yên Hòa bị nước cuốn trôi do mưa lũ kéo dài

Ngày 25-8, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (tỉnh Nghệ An) cho biết, do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, chảy xiết, tuyến đường độc đạo dài khoảng 22km nối từ trung tâm xã vào bản Na Ngân có 3 điểm bị ngập sâu từ 0,8-1m, kèm khoảng 12 điểm sạt lở, khiến giao thông bị chia cắt. Bản Na Ngân có 155 hộ dân, gần 800 nhân khẩu đang bị chia cắt, cô lập từ ngày 23-8.

Đường vào bản Na Ngân bị sạt lở, chia cắt

Người dân trong bản Na Ngân đã chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, nhưng nếu mưa lũ, tình trạng chia cắt thêm khoảng 7-10 ngày nữa thì địa phương sẽ phải tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con.

Đường vào bản Na Ngân bị sạt lở, chia cắt

* Tương tự, tại xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, cầu tạm liên bản Yên Thắng bị nước lũ cuốn trôi ngày 20-8, nước tiếp tục dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Cầu tạm bị nước cuốn trôi, xã Yên Hòa tạm dừng các hoạt động sử dụng thuyền đưa người dân qua sông

Để bảo đảm an toàn, xã Yên Hòa tạm thời dừng các hoạt động sử dụng thuyền đưa người dân qua sông; nghiêm cấm người dân tự ý qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Đến khi mực nước rút xuống mức an toàn, xã sẽ tổ chức thuyền vận chuyển người dân qua sông trở lại.

Cầu tạm bị nước cuốn trôi, xã Yên Hòa cũng cảnh báo người dân không nên dùng thuyền qua sông khi dòng nước đang chảy siết

Do cầu tạm liên bản tại bản Yên Thắng (xã Yên Hòa) bị nước lũ cuốn trôi, nên tại địa bàn bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng với khoảng 300 hộ dân, hơn 1.400 nhân khẩu tiếp tục bị cô lập.

Sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: UBND xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An

Mưa lớn kéo dài, tại nhiều nơi trên địa bàn các xã ở khu vực phía Tây của tỉnh Nghệ An đã xảy ra sạt lở đất đá phía taluy dương gây ách tắc giao thông, sạt lở dọc bờ sông, khe suối; nhiều tuyến đường giao thông liên bản gây chia cắt...

* Sáng 25-8, theo thông tin từ Công ty Thủy điện Bản Vẽ, thực hiện lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đơn vị vận hành điều tiết hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ phù hợp, bảo đảm vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Cụ thể, từ 9 giờ ngày 25-8, đập thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết nước qua tràn, với tổng lưu lượng xả xuống hạ du (bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và qua tràn) từ 340m³/s đến 1.200m³/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng lũ về hồ.

Trước đó, chiều 24-8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ có báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An báo cáo về tình hình nước lũ về hồ, và xin chỉ đạo việc vận hành giảm lũ hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ điều tiết nước qua tràn. Ảnh chụp màn hình Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Theo bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn số 90/ĐNA lúc 21 giờ ngày 24-8 của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Nghệ An, lưu lượng lũ lớn nhất về hồ Bản Vẽ trong 24 giờ tới ở mức 2.100m³/s và có xu hướng giảm dần.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ có công suất lắp máy 320MW. Công trình được xây dựng trên sông Nậm Nơn, tại xã Yên Na, tỉnh Nghệ An. Công trình có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, góp phần cắt, giảm lũ vào mùa mưa, chống hạn, phục vụ tưới tiêu và nhu cầu dân sinh khu vực hạ du, đồng thời cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những công trình thủy điện quan trọng của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ.

>> Hình ảnh sạt lở ở một số địa phương khác ở phía Tây tỉnh Nghệ An:

Sạt lở đất đá, ngập nước, chia cắt giao thông ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an xã Mỹ Lý

Sạt lở đường giao thông ở xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: UBND xã Nhôn Mai

Sạt lở dọc bờ sông ở xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an xã Nhôn Mai

Nền nhà dân ở xã Nhôn Mai bị nứt, sạt lở

Sạt lở đất tràn xuống vườn nhà dân ở xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An

Sạt lở làm đất đá tràn xuống đường ở xã Tương Dương

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