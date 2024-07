Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã từng là học viên nhí của "Học làm chiến sĩ Công an”

Sáng 10-7, Công an TPHCM cùng Thành đoàn TPHCM tổ chức kỷ niệm 10 năm liên tịch phối hợp tổ chức học kỳ Công an giữa 2 đơn vị (2014-2024) và lễ trưởng thành học kỳ Công an năm 2024.