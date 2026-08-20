Vinh danh sáng tạo, vững bước cùng người lao động

Sáng 20-8, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Vinh danh - Đổi mới - Phát triển - Vững bước cùng người lao động TPHCM”. Đây là hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2026).

Tại chương trình, Ban tổ chức tôn vinh những công nhân, kỹ sư, cán bộ công đoàn tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố; đồng thời triển khai các chương trình, mô hình mới nhằm tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Thành phố hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng 28-7 năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026; 31 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được trao Giải thưởng 28-7 năm 2026.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các gương được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng và Giải thưởng 28-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chúc mừng các cá nhân được trao thưởng và tin tưởng những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, câu chuyện đẹp tiếp tục được lan tỏa.

Đồng chí kỳ vọng về việc lan tỏa hiệu quả những gương điển hình, câu chuyện đẹp để một sáng kiến khơi nguồn cho nhiều sáng kiến, một tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều tấm gương và một cán bộ Công đoàn tâm huyết sẽ góp phần xây dựng một tập thể Công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao Giải thưởng 28-7 năm 2026 đến Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Bùi Thanh Nhân mong muốn, học tập và noi theo Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể; để mỗi đoàn viên, người lao động được chăm lo tốt hơn, được bảo vệ tốt hơn, có thêm cơ hội học tập, phát triển và cống hiến.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn trao biểu trưng chương trình Mái ấm công đoàn đến người lao động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cũng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn và người lao động thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái trao hỗ trợ từ Chương trình Trần Văn Kiểu đến các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, LĐLĐ TPHCM ra mắt Chương trình học bổng Trần Văn Kiểu, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con đoàn viên tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Chương trình khuyến khích đoàn viên, người lao động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Đây cũng là nội dung cụ thể hóa việc thực hiện phong trào thi đua “lao động giỏi - năng suất cao - thu nhập tốt” đang được các cấp công đoàn toàn quốc triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trao hỗ trợ từ Chương trình Trần Văn Kiểu đến con công nhân hiếu học. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Công đoàn thành phố từng bước chuyển trọng tâm từ chăm lo dàn trải sang chăm lo có trọng tâm, trọng điểm, dài hạn, bền vững. Bởi chăm lo không chỉ là hỗ trợ khi khó khăn, mà còn phải tạo thêm cơ hội để người lao động học tập, nâng cao tay nghề, phát triển nghề nghiệp và vươn lên bằng chính năng lực của mình", đồng chí Bùi Thanh Nhân chia sẻ.

Dịp này, Công ty TNHH Công nghệ AZ-PLUS INNEXT tài trợ 500.000 thẻ bảo hiểm xe máy, tổng trị giá 33 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (chi nhánh Bình Thạnh) hỗ trợ 1,9 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội của Công đoàn Thành phố. LĐLĐ Thành phố trao tặng 9 căn Mái ấm Công đoàn đến đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

Ra mắt Mini App Công đoàn số Tại chương trình, LĐLĐ TPHCM ra mắt "Mini App Công đoàn số", nhằm đưa các thông tin, tiện ích và dịch vụ công đoàn đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể hóa tinh thần “Chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn”, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, từng bước xây dựng công đoàn số hiện đại, gần gũi và thiết thực.

THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH