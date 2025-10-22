Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Thuận Giao cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”, trao 210 phần quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn.

Sáng 22-10, Công đoàn phường Thuận Giao (TPHCM) tổ chức Hội nghị đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn phường Thuận Giao lâm thời từ khi mới thành lập đến nay.

Công đoàn viên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra

Theo đó, Công đoàn phường đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt hướng đến chăm lo cho đoàn viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp hoặc sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Thuận Giao

Công đoàn phường Thuận Giao cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trao tặng 210 phần quà cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn với tổng giá trị hơn 73 triệu đồng; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” định kỳ tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, công đoàn viên.

Các đoàn viên nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Thuận Giao gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Thuận Giao khóa I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dịp này, phường Thuận Giao có 6 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trên địa bàn phường Thuận Giao hiện nay có 207 công đoàn cơ sở với hơn 38.000 lao động, trong đó có hơn 36.000 đoàn viên công đoàn. Công đoàn phường quản lý 161 công đoàn cơ sở với 16.459 đoàn viên.

TÂM TRANG