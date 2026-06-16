Nhiều hoạt động mới tại Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen năm 2026

Ngày 16-6, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20-6 (mùng 4 đến mùng 6-5 âm lịch) tại chùa Bà (Linh Sơn Tiên Thạch tự), thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, với nhiều hoạt động mới.

Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu năm 2026 sẽ có thêm nhiều hoạt động mới

Theo đó, lần đầu tiên, ở núi Bà Đen được tổ chức lễ hội nghệ nhân tạo hình trái cây, với các tác phẩm nghệ thuật được chế tác công phu từ nhiều loại trái cây.

Du khách cũng có cơ hội tham quan “Con đường tranh sơn mài kể chuyện huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu”, gồm 20 bức tranh khổ lớn tái hiện cuộc đời nàng Lý Thị Thiên Hương - từ người con gái tiết hạnh đến khi được nhân dân tôn kính là Linh Sơn Thánh Mẫu.

Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu là một trong những lễ hội lớn của Tây Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự mỗi dịp tháng 5 âm lịch. Lễ hội đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2018.

Du khách tham quan khu du lịch núi Bà Đen

Các hoạt động mới được kỳ vọng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với núi Bà Đen.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, du lịch văn hóa là ngành lõi, trong đó phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên 4 trụ cột, gồm tâm linh, di sản, biên giới và hệ sinh thái núi rừng Bà Đen.

Trong đó, núi Bà Đen giữ vai trò trụ cột để xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái của vùng Đông Nam bộ và tiểu vùng Mekong mở rộng. Thời gian tới, Tây Ninh cũng sẽ xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO xem xét công nhận Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

QUANG VINH