Nhiều học sinh chế tạo pháo bán dịp Tết

Ngày 20-12, Công an thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý một trường hợp có hành vi chế tạo, tàng trữ pháo trái phép.

Cơ quan công an bắt quả tang em T. có hành vi tàng trữ, tự chế pháo nổ trái phép.

Trước đó, ngày 15-12, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang V.T.T (17 tuổi, trú tại huyện Đắk Mil) đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép, đồng thời thu giữ 20 quả pháo nổ tự chế và 1 bịch pháo bi (81 quả) tự chế với tổng trọng lượng 4kg.

T. khai nhận, đã học cách chế tạo pháo trên mạng và đặt các vật dụng liên quan để chế tạo pháo nổ với mục đích bán kiếm lời. Ngày 15-12, khi T. đang mang pháo đi bán thì bị bắt giữ.

Cơ quan công an xử lý 2 học sinh có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo trái phép

* Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết đang xử một nhóm học sinh có hành vi chế tạo, tàng trữ pháo trái phép.

Trước đó, chiều 17-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đức Trọng phát hiện 2 em học sinh là L.H.T.N và H.N.T (cùng 14 tuổi) đang cất giấu trong người một bịch đen chứa nhiều khối trụ tròn nghi là pháo.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của các trường hợp trên, cơ quan công an phát hiện, thu giữ tổng cộng 26 viên pháo nghi là pháo nổ tự chế, 18 viên pháo nổ với trọng lượng hơn 1,5kg và 01 hộp nhựa chứa các hoá chất nghi là nguyên liệu chế tạo pháo.

N. và T. khai nhận đã tự học cách chế tạo pháo trên mạng. Sau đó các em mua hợp chất pha sẵn trên mạng về chế tạo thành pháo, mang đi bán để kiếm lời. Đáng chú ý là quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình cũng không hề hay biết, chỉ đến khi cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở thì mới phát hiện ra.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng xử lý, đồng thời phối hợp với gia đình và trường học để có biện pháp giáo dục.

MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN