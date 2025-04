Nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển du lịch nông nghiệp ở Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, năm 2024, tổng lượt khách du lịch ước đạt 1.449.000 lượt, tăng 36% so với với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch ước đạt 1.434 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thu ngoại tệ ước đạt 6,6 triệu USD, đạt 220% so với kế hoạch, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng lượt khách ước đạt 1.700.000 lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 32.000 lượt người; tổng thu du lịch ước đạt 1.680 tỷ đồng, trong đó, doanh thu ngoại tệ ước đạt 6,9 triệu USD.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Trong năm qua, Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thác tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, để du lịch Quảng Ngãi thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần phải đề ra những giải pháp mang tính đột phá cho năm 2025”.

Du lịch cộng đồng rừng ngập mặn Bàu Cá Cái. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng và tìm giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và phát triển du lịch; tăng cường đổi mới, sáng tạo trong xây dựng sản phẩm du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng truyền thông du lịch; phát huy vai trò hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để phát triển du lịch.

Các đại biểu cho rằng, du lịch Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn như tình trạng các điểm du lịch tự phát hoạt động ở các địa phương; thiếu sản phẩm du lịch đa dạng; thiếu sự liên kết trong phát triển du lịch.

Du lịch nông thôn thu hút du khách tham quan. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đáng chú ý, thời gian qua, du lịch Quảng Ngãi phát triển khá mạnh mẽ, hình thành nhiều điểm du lịch mới, như: Du lịch cộng đồng thôn Bình Thành (xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành), du lịch trải nghiệm rừng ngập mặn Bàu Cá Cái (huyện Bình Sơn), du lịch cộng đồng Làng Teng (huyện Ba Tơ), du lịch rừng dừa nước xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi), du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ (thị xã Đức Phổ)…

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng phần lớn là tự phát, manh mún, quy mô nhỏ, chưa khai thác được các tiềm năng du lịch tại mỗi địa phương.

Các điểm du lịch hình thành nhưng sau một thời gian khai thác xuất hiện nhiều vấn đề bất cập như quản lý không hiệu quả, cạnh tranh không lành mạnh, sản phẩm chưa mang đặc trưng văn hóa bản địa…

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Kết luận hội nghị, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch với phương thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, chú trọng việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở khai thác giá trị Văn hóa Sa Huỳnh, Ba Tơ, Lý Sơn… Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Trong thời gian tới, Sở VH-TT-DL tỉnh tập trung thực hiện các nội dung thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch đã ký kết với TP Hà Nội, TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các nhóm liên kết mà Quảng Ngãi tham gia; phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phát triển cụm du lịch Sơn Mỹ - Thiên Mã - rừng dừa nước Tịnh Khê - biển Mỹ Khê… để đón đầu, phục vụ cho lượng khách tăng mạnh khi Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã hoàn thành.

NGUYỄN TRANG