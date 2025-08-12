Đà Nẵng sẽ tạo “bài toán” thực tế để giúp startup thương mại hóa sản phẩm

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi gặp mặt, ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO Đà Nẵng nhận định, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng có nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn nhân lực trẻ, được các trường đại học, quỹ đầu tư và chính quyền quan tâm, nhưng điểm nghẽn lớn nhất là đầu ra: nhiều giải pháp không có khách hàng, khó thương mại hóa, khiến nhà đầu tư không thoái vốn, dự án mắc kẹt ở ý tưởng.

Ông đề xuất các sở, ban, ngành và doanh nghiệp lớn đưa ra “bài toán” đặt hàng, tạo cơ chế để startup tiếp cận khách hàng và hạ tầng công để thử nghiệm sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh sandbox cho các lĩnh vực mới. Cùng với đó, cần hình thành liên minh quỹ đầu tư giữa thành phố, trường đại học và khu vực tư nhân nhằm đồng tài trợ, hỗ trợ chuẩn hóa sản phẩm, chiến lược, định giá, tư vấn pháp lý và tránh rủi ro sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, nên thành lập tổ thẩm định chiến lược theo từng lĩnh vực để theo sát, tư vấn, kết nối startup với đối tác lớn, truyền thông cho các thương vụ và sản phẩm thành công; áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích với giảng viên, chuyên gia, vườn ươm đã đóng góp trí tuệ cho dự án để tạo động lực bền vững cho toàn hệ sinh thái.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Đỗ Qúy Sự, Chủ tịch Công ty cổ phần công nghệ FiveSS, cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng hiện chưa hỗ trợ tốt sản phẩm của nhau, dẫn đến việc khách hàng bên ngoài cũng khó tin tưởng. Giải pháp là xây dựng cộng đồng người tiêu dùng tiên phong – những người sẵn sàng dùng thử, đánh giá, góp ý để sản phẩm hoàn thiện trước khi ra thị trường lớn. Thành phố cũng nên hỗ trợ không gian trưng bày sản phẩm, kết nối với siêu thị, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp lớn.

Trong khi đó, bà Võ Thị Kim Oanh, Trưởng bộ môn Kinh doanh, Trường Đại học Swinburne (cơ sở Đà Nẵng), cho rằng mỗi giai đoạn phát triển của startup cần chính sách hỗ trợ khác nhau: giai đoạn hạt giống cần cố vấn và môi trường hoàn thiện sản phẩm; giai đoạn đã có thương hiệu lại cần vốn và chiến lược phát triển.

Theo bà, Đà Nẵng cần đóng vai trò trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ cố vấn chất lượng cho từng giai đoạn và phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp – trường học – nhà đầu tư để giải quyết “bài toán” thương mại hóa sản phẩm. Nếu khắc phục được nguyên nhân dẫn tới 50% thất bại hiện nay (không đưa được sản phẩm ra thị trường), hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Kết luận buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh cần đổi mới và sáng tạo trong hỗ trợ khởi nghiệp, khen thưởng kịp thời, đẩy mạnh truyền thông và mời thêm ngân hàng tham gia để mở rộng kênh vốn.

Ông yêu cầu mỗi tháng, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP phối hợp các tập đoàn và cơ quan nhà nước đưa ra ít nhất vài “bài toán” đặt hàng, có cơ chế bảo mật ý tưởng và chọn doanh nghiệp phù hợp. Đây sẽ là đầu ra quan trọng, gắn trực tiếp giải pháp với nhu cầu thị trường.

Dù Nhà nước sẵn sàng đặt hàng, cơ chế chi trả còn vướng mắc; vì vậy, có thể vận dụng mô hình tập đoàn đầu tư trước – sản phẩm nghiệm thu sau. Quan trọng nhất là tạo được bài toán thực tế, phân nhóm doanh nghiệp phù hợp, bảo vệ ý tưởng và thúc đẩy giải pháp ra thị trường.

XUÂN QUỲNH