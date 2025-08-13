Gia Lai mời gọi "đại bàng" logistics Hàn Quốc

Ngày 13-8, tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc và tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Gia Lai đã ký kết 2 bản ghi nhớ hợp tác quan trọng với các đối tác ở “xứ sở Kim Chi”.

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã vinh dự tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Đây là diễn ra kinh tế được tổ chức ở quy mô quốc gia, với sự tham gia của 400 đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại diễn đàn, tỉnh Gia Lai đã “gặt hái” được 2 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng với các đối tác ở Hàn Quốc, gồm: MOU giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ với Công ty Eric C&C về hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ cảng Phù Mỹ; MOU giữa Công ty TNHH Việt Phúc và MIDAS HOLDING CO., LTD về hợp tác nhằm phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến nông sản, chuỗi logistics lạnh, và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Lãnh đạo hai nước chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác tại diễn đàn. Ảnh: Binh Dinh Invest

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, những thỏa thuận đạt được ở Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc mở ra "cơ hội vàng", thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng ở lại Hàn Quốc 5 ngày để gặp gỡ, làm việc với các đối tác tiềm năng. Trong ngày 13-8, đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Tổng Công ty Phát triển Hải dương Hàn Quốc (KOBC) và Phòng Thương mại và Công nghiệp BUSA.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với các đối tác ở Hàn Quốc. Ảnh: HỒNG NGUYÊN

Tại buổi làm việc với KOBC, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng, cho biết, Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của tỉnh với các mặt hàng cà phê nhân, đồ gỗ, dệt may, khoáng sản. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 32,83 triệu USD; cà phê nhân tăng từ 1,26 triệu USD (7 tháng đầu 2024) lên 1,9 triệu USD (7 tháng đầu 2025). Tỉnh đã thu hút 5 dự án Hàn Quốc với tổng vốn 34,31 triệu USD, hoạt động hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, Gia Lai có diện tích hơn 21.500km², vị trí cửa ngõ kinh tế Đông Nam Á, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn, AI; đẩy mạnh du lịch biển, sinh thái, văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện hạ tầng cảng biển, logistics, đô thị và bất động sản công nghiệp…

Đô thị biển Quy Nhơn đang định hướng phát triển xanh, bền vững

Tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông và logistics để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về hạ tầng phục vụ các nhà đầu tư. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư trục logistics Cảng Quy Nhơn, đặc biệt, tới đây Gia Lai sẽ đầu tư thêm cảng biển Phù Mỹ (giai đoạn 1, vốn trên 6.000 tỷ đồng).

“Đây là nơi chúng tôi nhìn thấy cơ hội hợp tác lớn nhất với KOBC. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, KOBC có thể hỗ trợ phát triển cảng cạn, trung tâm logistics, chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu và thu hút thêm doanh nghiệp”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Không khí sầm uất tại Cảng biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Nhiều đãi ngộ lớn cho các nhà đầu tư Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giới thiệu Khu công nghiệp Phù Mỹ (hơn 436ha) gắn với Cảng biển Phù Mỹ, áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất từ Chính phủ và bổ sung của tỉnh. Cụ thể, doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn 4 năm từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo (mức thuế hiện hành là 20%); miễn thuế nhập khẩu 5 năm đối với nguyên liệu, bán thành phẩm chưa sản xuất được trong nước hoặc chưa đạt chuẩn. Đầu tư vào các địa bàn khác của tỉnh, tùy ngành nghề ưu đãi hoặc đặc biệt ưu đãi, doanh nghiệp được miễn một số năm tiền thuê đất, giảm thuế suất và miễn một số năm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.

NGỌC OAI