Nhiều kỳ vọng trước chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang vừa trả lời báo chí trước chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Hoa Kỳ , trong đó nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến công tác này.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80?

* Thứ trưởng ĐẶNG HOÀNG GIANG: Thông điệp quan trọng của chuyến công tác này là khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc.

Việt Nam sẽ chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, đúng thời điểm Liên hợp quốc cần và trông đợi sự ủng hộ, đồng hành bằng lời nói và hành động của các nước tích cực chủ chốt như Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng sẽ có các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo các nước, các đối tác nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, cũng như vận động sự hợp tác, hỗ trợ của Liên hợp quốc, các nước, các đối tác quan trọng.

Trong đó, các ưu tiên lớn của chúng ta hiện nay là Việt Nam đảm đương các trọng trách quốc tế như: tổ chức lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào ngày 25-10, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2026; ứng cử vào một số vị trí quan trọng của Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

* Chuyến công tác của Chủ tịch nước sẽ kết hợp nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, những hoạt động này sẽ có ý nghĩa như thế nào, thưa Thứ trưởng?

* Chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp để hai nước cùng nhìn lại hành trình 3 thập kỷ từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, đối tác toàn diện, rồi đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo kế hoạch, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, và chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

* Xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp của Việt Nam đối với Liên hợp quốc trong những năm gần đây? Ông đánh giá thế nào về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ?

Trong những năm gần đây, Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan hàng đầu của Liên hợp quốc về hòa bình, an ninh, luật pháp, bảo đảm thúc đẩy quyền con người và văn hóa.

Đặc biệt, hơn 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ đến Nam Sudan, CH Trung Phi và khu vực Abyei giữa Sudan và Nam Sudan, trong đó nữ chiếm 16%, vượt mục tiêu Liên hợp quốc đề ra. Chúng ta cũng có nhiều cán bộ đang làm việc, đóng góp tốt tại các văn phòng, Ban Thư ký Liên hợp quốc.

Về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, hai bên đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển hiệu quả, bền vững, xử lý tốt vấn đề thuế đối ứng. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 100 tỷ USD.

Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tương lai như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng số thiết yếu để Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục phát triển, đặc biệt trong khắc phục hậu quả chiến tranh và đạt nhiều tiến triển tích cực. Các dự án xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật được ưu tiên triển khai.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế của ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ duy trì quan tâm và triển khai các sáng kiến, hợp tác cụ thể với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đánh giá cao việc Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò của Việt Nam. Hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi tích cực về các vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

Từ ngày 21 đến 24-9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

BÍCH QUYÊN