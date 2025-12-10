FOSCO đồng hành cùng cộng đồng quốc tế tại TPHCM

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm (phải) trao biểu trưng tri ân khách hàng là các Tổng Lãnh sự quán tại TPHCM

Đến dự có đồng chí Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM cùng đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp FDI và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng Giám đốc FOSCO, cho biết sau hơn 46 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã trở thành đơn vị tiên phong cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cho khối cơ quan ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Hiện FOSCO phục vụ hơn 500 khách hàng với đội ngũ trên 200 nhân sự chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ từ cho thuê văn phòng, cung ứng nhân sự – giấy phép lao động – tính lương – bảo hiểm đến hệ thống trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc tế.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Timur Sadykov phát biểu

Đại diện khối cơ quan ngoại giao và tổ chức nước ngoài, ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, Trưởng đoàn Lãnh sự, đánh giá cao sự chuyên nghiệp, ổn định và sáng tạo trong hoạt động của FOSCO – đơn vị đang đảm nhận nhiều dịch vụ quan trọng cho cơ quan ngoại giao Nga trong nhiều năm.

Tổng Lãnh sự Nga cũng ghi nhận các hoạt động cộng đồng do FOSCO tổ chức như “Diplomats can run”, “Khi gia đình Ngoại giao vào bếp”, cho rằng những chương trình này góp phần tăng cường gắn kết và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho cộng đồng ngoại giao tại TPHCM.

THỤY VŨ