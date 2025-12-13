Chính trị

Việt Nam - Malaysia: Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD

Chiều 12-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia thời gian qua, nhất trí sớm chính thức thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2026-2030 nhằm đề ra các định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực trụ cột; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan gần đây; mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

