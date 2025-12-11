Việt Nam đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 về sai sót hiển thị bản đồ

Chiều 11-12, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến sai sót tại lễ khai mạc SEA Games 33 và việc bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Với câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Ban Tổ chức nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực trong lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9-12, phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế.

* Về câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia cũng như công tác bảo hộ công dân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 9-12, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đề nghị công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia cho biết, hầu hết công dân Việt Nam đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Hiện Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để đánh giá tình hình, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt Nam để sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần sự trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng của Cơ quan đại diện và Tổng đài Bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao +84 981848484, +84 965411118; email: baohocongdan@gmail.com.

