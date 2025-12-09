Tối 9-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp Tổng lãnh sự quán Cuba tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960-2025).

Đến dự lễ kỷ niệm, về phía TPHCM có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Về phía Cuba có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telcel Abdel González, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh Cuba là nước đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ với Việt Nam. Trong 65 năm qua, hai nước đã xây dựng mối quan hệ anh em bền chặt, gắn kết bởi truyền thống đấu tranh vì độc lập và công bằng xã hội.

Tổng Lãnh sự Ariadne Feo Labrada cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh phía Nam, thông qua các chương trình nhân đạo và giao lưu hợp tác.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định quan hệ Việt Nam – Cuba luôn là biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt. TPHCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng Cuba trong các lĩnh vực thế mạnh như kinh tế, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp, hợp tác văn hóa – du lịch và thanh niên.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam TPHCM cùng đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Ban tổ chức chương trình “Mặt trời không biên giới” trao tượng trưng 15 hệ thống điện mặt trời hỗ trợ các trường tiểu học Cuba.

Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam TPHCM Trương Thị Hiền và Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn trao tượng trưng 15 hệ thống điện mặt trời hỗ trợ các trường tiểu học Cuba

THỤY VŨ