Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

Ngày 12-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước Ai Cập, Ấn Độ, Chile, Singapore và đại sứ kiêm nhiệm của các nước Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad, Paraguay nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tiếp các đại sứ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cũng trân trọng sự ủng hộ và tình cảm mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; đồng thời sẵn sàng làm cầu nối giữa các nước với ASEAN nhằm tăng cường liên kết kinh tế và mang lại lợi ích cho các nước.

Chủ tịch nước Lương Cường với các Đại sứ đến trình Quốc thư. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác song phương và đa phương, qua đó góp phần thiết thực vào quan hệ hữu nghị và lợi ích chung của mỗi quốc gia.

MINH DUY