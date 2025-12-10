Kết nối, tiêu thụ và cung ứng hàng hóa biên giới An Giang

Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kết nối, tiêu thụ và cung ứng hàng hóa.

Quang cảnh hội nghị

Nằm trong khuôn khổ diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang, sáng 10-12, tại phường Tịnh Biên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đào tạo nguồn nhân lực quản lý và phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Bà Vũ Thị Minh Ngọc, Trưởng phòng Hạ tầng Thương mại - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phát biểu tham luận về tổng quan hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, thực trạng và định hướng

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công thương tỉnh An Giang cùng 200 đại biểu là cán bộ quản lý, chuyên viên của các sở, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận như: tổng quan hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, thực trạng và định hướng; tiềm năng và cơ hội phát triển hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh An Giang; tăng cường năng lực quản lý trong phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia bền vững gắn với đảm bảo tiêu dùng trong nước; chống buôn lậu và gian lận thương mại qua cửa khẩu biên giới… Đồng thời, lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động thương mại biên giới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc Công ty TNHH Khải Duyên chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua biên giới

Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 10 đến 14-12, do Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức tại phường Tịnh Biên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác cũng như các doanh nghiệp tại Vương quốc Campuchia trong việc kết nối, tiêu thụ và cung ứng hàng hóa.

Chương trình của diễn đàn gồm: hội nghị đào tạo nguồn nhân lực quản lý và phát triển hạ tầng thương mại biên giới; hội nghị tổng kết 5 năm phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Hội chợ thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

NAM KHÔI