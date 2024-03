Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam

Chiều 8-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7 ngày 26-2-2024; căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Ông Đặng Văn Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam các cá nhân: Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi); Đặng Văn Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cựu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, điều 354, Bộ luật Hình sự. Các ông: Hà Hoàng Việt Phương (Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Ngọc Thủy (Phó Giám đốc Sở GTVT, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi); Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, điều 222, Bộ luật Hình sự.

Giăng dây lối đi khu vực nhà riêng ông Đặng Văn Minh

Cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn của đại gia Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công xây lắp dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc với số vốn 999 tỷ đồng, do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 8,7km, nền đường rộng 36m, mặt đường rộng 22m được thảm bê tông nhựa. Dự án có điểm đầu giáp với Quốc lộ 1A, tại km1.057 và điểm cuối giáp nút giao thông dẫn vào cầu Cổ Lũy, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp II đô thị chạy dọc bờ Nam sông Trà Khúc qua các xã, phường của TP Quảng Ngãi. Vào tháng 9-2015, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra đối với dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Theo đó, dự án này và dự án kè bờ Nam sông Trà Khúc không có sự đồng bộ về quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quy mô phân kỳ đầu tư, nên nhiều hạng mục chồng lên nhau, phải phá bỏ, gây lãng phí hơn 11,3 tỷ đồng. Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc do Tập đoàn Phúc Sơn thi công đã không thi công 10 đường công vụ đi qua TP Quảng Ngãi, dự toán áp dụng sai tỷ lệ chi phí trực tiếp khác, tỷ lệ tận dụng đất, cát đào đắp, tính sai loại ô tô vận chuyển… phải giảm trừ thanh toán hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án này còn có biểu hiện thông đồng giữa các nhà thầu để cho một đơn vị trúng thầu ở gói thầu số 12 (xây lắp), gói thầu số 14 (tư vấn giám sát thi công). Năm 2022, Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận dự án Khu đô thị Bàu Giang, với quy mô hơn 49,6ha, trong đó có hàng chục hecta là đất lúa, tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư (công ty thành viên của Tập đoàn Phúc Sơn). Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, phù hợp với định hướng quy hoạch của thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa. Tuy nhiên, đến nay, khu vực thuộc Khu đô thị Bàu Giang vẫn còn là bãi đất hoang, khiến cỏ dại mọc hoang trên khắp các đồng ruộng. Ông Cao Khoa (sinh năm 1954), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

