Nhiều tai nạn do vi phạm hành lang điện

Theo số liệu thống kê năm 2022 vừa qua, trên cả nước đã xảy ra 79 vụ tai nạn điện do người dân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLAT) làm 30 người chết, 65 người bị thương.

Thông tin trên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin sáng 2-3.

Theo EVN, các vụ tai nạn điện xảy ra do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, bao gồm một số nguyên nhân chính như: thi công xây dựng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị, công trình, nhà ở; câu cá; phương tiện giao thông hoặc bốc dỡ hàng hóa; trèo cột điện, vào trạm điện, bắn pháo sợi kim tuyến hoặc thả diều, đèn trời; chặt, tỉa, mang vác cây và các nguyên nhân khác.

Mặc dù đã có nhiều thông tin tuyên truyền, cảnh báo về hành lang an toàn lưới điện bằng nhiều hình thức khác nhau, đồng thời so với năm 2021, số vụ tai nạn giảm 37%, số người chết giảm 41%, số người bị thương giảm 29%, nhưng theo EVN, số liệu năm 2022 cho thấy tình hình tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn còn diễn biến phức tạp. ​

Để giảm thiểu tai nạn điện trong dân do vi phạm hành lang an toàn trong thời gian tới, EVN và các đơn vị thành viên đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện và phối hợp cùng các đơn vị điện lực tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, người dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện có thể xảy ra.