Những người đầu tiên bị xử phạt vi phạm giao thông theo quy định mới ở TPHCM

Bất ngờ vì mức xử phạt tăng cao

Sáng 1-1-2025, phóng viên Báo SGGP theo chân tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức đi tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn. Ngoài lực lượng trên, Công an TP Thủ Đức cũng mật phục kết hợp lập chốt ở nhiều nút giao thông để xử lý các trường hợp vi phạm.

Khoảng 10 giờ 10 cùng ngày, anh Đ.X.Đ. (sinh năm 2002, ngụ TP Thủ Đức, nhân viên của 1 công ty) lái xe máy 54X2-11... đi từ đường Nguyễn Văn Bá hướng về cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức). Khi tới nút đèn tín hiệu giao với đường số 1, các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, anh Đ. lái xe leo lên vỉa hè để tiếp tục di chuyển.

Anh Đ. lái xe chạy trên lề đường, vỉa hè. Ảnh: CHÍ THẠCH

Một CSGT phát hiện, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Anh Đ. cho biết, do đang có việc gấp mà thấy dòng phương tiện kéo dài, nên leo lên vỉa hè để đi cho nhanh.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh Đ. về hành vi lái xe đi trên vỉa hè với mức phạt 5 triệu đồng (trước đây là 400.000 đồng đến 600.000 đồng).

Bất ngờ với mức phạt cao như vậy, anh Đ. năn nỉ để được bỏ qua, nhưng không được. Sau khi được CSGT giải thích về mức xử phạt mới với lỗi trên vào ngày 1-1-2025, anh Đ. đã ký vào biên bản. “Nếu biết leo lên vỉa hè bị phạt 5 triệu đồng, tôi đã không leo lề. Số tiền trên là gần bằng 1 tháng lương đi làm...”, anh Đ. mếu máo.

Bà B. lái xe đi ngược chiều được lực lượng chức năng ghi lại

Khoảng 10 giờ 53 phút, CSGT phát hiện bà N.T.B. (sinh năm 1969, công nhân) lái xe máy 35K1-64... đi ngược chiều tại đường Nguyễn Văn Bá nên lập biên bản. CSGT thông báo cho bà V. biết lỗi vi phạm và mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Là công nhân, bà V. vội trình bày mức phạt đó gần với cả tháng lương của mình, nên năn nỉ CSGT xử phạt nhẹ nhưng bất thành. “Tôi cứ nghĩ rằng lỗi trên chỉ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khi CSGT thông báo về quy định mới, tôi mới nhận thức ra về hành vi cũng như mức xử phạt mới”, bà V. cho biết.

Trong gần 1 giờ, nhiều trường hợp vi phạm

Đến 11 giờ 47 phút ngày 1-1-2025, ông Đ.V.V. (sinh năm 1967, ngụ TP Thủ Đức, giám đốc một công ty) từ quận Gò Vấp về TP Thủ Đức, khi nhiều người dừng chờ đèn đỏ thì ông lại tăng ga vượt lên và bị CSGT dừng lại kiểm tra.

CSGT TP Thủ Đức (TPHCM) đưa hình ảnh clip ông V. vượt đèn đỏ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ông V. giải thích, mình không vi phạm, mà chỉ vượt đèn vàng. Tuy nhiên, CSGT đã đưa clip thể hiện ông V. vượt đèn đỏ thì người đàn ông mới chấp nhận lỗi trên.

Với lỗi vượt đèn đỏ, ông V. bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng (trước đây từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng).

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông V. không nghĩ rằng lại bị phạt cao như vậy và cho biết: "Nếu biết mức xử phạt nặng như vậy, tôi đã không dám vi phạm”.

Trong vòng chưa tới 1 giờ, tổ công tác của CSGT Công an TP Thủ Đức đã phát hiện, lập biên bản 7 người vi phạm với các lỗi: vượt đèn đỏ, đèn vàng; đi ngược chiều của đường một chiều hoặc trên đường có biển cấm; lái xe leo lề, vỉa hè...

CSGT TP Thủ Đức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vào ngày 25-12-2024. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức cho biết, trong ngày đầu tiên áp dụng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có nhiều trường hợp vi phạm. Ngoài việc tuần tra và lập chốt kiểm soát, Công an còn mật phục để ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm.

Khi được CSGT đưa ra hình ảnh, clip..., người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ với mức xử phạt các lỗi vi phạm tăng nhiều lần.

CSGT TPHCM quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vào ngày 25-12-2024. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Trong sáng cùng ngày, các đội/trạm của Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định mới. Thời gian tới, CSGT TPHCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; đi ngược chiều; lái xe leo lề, vỉa hè; xe chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng...

CHÍ THẠCH - HOÀNG HIẾU