Niềm tin, chứ không phải quy định hành chính mới giúp kiểm soát rủi ro

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) được vinh danh “Leading Partner Bank in Vietnam” - Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2023 tại sự kiện Lễ trao giải TSCFP (Trade and Supply Chain Finance Program – Chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức tại Singapore.