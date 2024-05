Nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Người dân ở Rafah di tản do đợt không kích của Israel. Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Israel gồm thành viên của Cơ quan tình báo và Cơ quan an ninh quốc gia Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã chỉ thị phái đoàn của nước này tiếp tục kiên định lập trường về những điều kiện cần thiết trao trả tự do cho con tin, đồng thời tiếp tục thể hiện quan điểm về những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an ninh cho Israel.

Trong khi đó, phát biểu tại một buổi họp báo tại Beirut, ông Osama Hamdan, lãnh đạo của Hamas, cho biết sẽ không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào nếu quân đội Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Rafah.

Việc nối lại đàm phán nói trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel ngày 7-5 đã tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza, nơi có hơn 1 triệu người dân Palestine đang tránh trú tạm thời kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 10 năm ngoái. Dư luận quốc tế lo ngại một cuộc tấn công vào đây có thể gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn nữa cho người dân Palestine.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ra thông báo kêu gọi bảo vệ thường dân ở Dải Gaza. Thông báo nhắc tới việc cơ quan này từng cảnh báo chiến dịch quân sự của Israel ở thành phố Rafah sẽ mang tới nhiều nguy cơ cho dân thường vì hơn 1 triệu người Palestine phải di dời đang sống ở phía Nam của Dải Gaza.

Dự kiến, Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ Bill Burns sẽ đến Israel trong ngày 8-5 để thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác.

