Nỗi lo an ninh sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Syria, khoảng 20 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị giam giữ tại TP Rajo đã trốn thoát sau khi cơ sở này bị hư hại do động đất xảy ra hôm 6-2. Nhà tù này chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5km và đang giam giữ 2.000 tù nhân, trong đó có 1.300 phần tử của IS.

Tiến sĩ Hamoon Khelghat-Doost, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Lincoln, Anh và Đại học Üsküdar, Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích mọi lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được huy động để khắc phục hậu quả của thảm họa động đất nên có khả năng lơ là công tác bảo đảm an ninh. Đây là cơ hội để các phần tử IS thâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ thông qua những dòng người là nạn nhân của trận động đất, đang tìm cách vượt biên vào nước này để tìm kiếm sự trợ giúp về nhân đạo. Hiện có “hàng ngàn phần tử cực đoan đang ẩn náu dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và số này đang tìm cách thâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tiến hành các vụ tấn công dọc biên giới hai nước”.

Trong khi đó, quan chức Syria đánh giá cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tạo ra khoảng trống về an ninh đối với khu vực biên giới kéo dài 500km và đây là cơ hội để các tổ chức khủng bố cực đoan như IS trỗi dậy, tập hợp lực lượng. Bên cạnh đó, các nhóm tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria - vốn bị Ankara đặt ngoài vòng pháp luật, cũng có thể coi đây là thời cơ trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ.

Uğur Şener, một nhà phân tích an ninh quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết Ankara đang nỗ lực đảm bảo an ninh biên giới của nước này trong bối cảnh di cư bất thường. Hầu hết biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria đã được lắp đặt các hàng rào an ninh, có hệ thống chiếu sáng bao gồm cảm biến nhiệt để phát hiện chuyển động gần đường hàng rào an ninh.

Lâu nay, để đối phó với các hành động khủng bố của những phần tử cực đoan vượt biên từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã tiến hành một số chiến dịch bảo vệ biên giới gồm: Lá chắn Euphrates giai đoạn 2016-2017, Cành ô liu năm 2018 và Mùa xuân hòa bình năm 2019.

Tính đến chiều 13-2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 37.000 người. Cơ quan ứng phó thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện hơn 32.000 nhân viên cứu hộ ở nước này vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn còn có sự tham gia của gần 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế.