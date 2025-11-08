Xã hội

Giao thông

Ô tô bẹp dúm dưới gầm xe tải sau va chạm, tài xế thoát chết kỳ diệu

SGGPO

Sáng 8-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô con xảy ra trên Quốc lộ 1A tại km 277+400 đoạn qua phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình khiến ô tô bẹp dúm. May mắn, tài xế xe ô tô không bị thương tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Thời điểm đó, xe tải BKS U2-83xx do tài xế Ninh Văn S. (ở xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi trên Quốc lộ 1A, theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội và có tín hiệu rẽ trái.

Lúc này, ô tô mang BKS 35C-164.xx do anh Nguyễn Quý D. (ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc xe tải trên. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, ô tô đã bị xe đầu kéo BKS 36C-200.xx kéo theo sơmi rơmoóc BKS 36RM-025.xx do anh Nguyễn Văn Q. (ở tỉnh Thanh Hóa) đi cùng chiều phía sau đâm trúng.

Clip về vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Ninh Bình (người dân cung cấp)
Xe ô tô con biến dạng sau vụ va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1A ở Ninh Bình. Ảnh: MXH

Vụ va chạm khiến ô tô văng mạnh vào gầm sau xe tải và bẹp dúm. Cùng với đó, cả ba phương tiện đều hư hỏng. Dù sau vụ va chạm, ô tô bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn nhưng anh D. không hề bị thương mà đã tự chui ra bên ngoài khiến nhiều người bất ngờ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Ảnh: MXH

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tới hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MINH KHANG

