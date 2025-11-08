Ô tô bẹp dúm dưới gầm xe tải sau va chạm, tài xế thoát chết kỳ diệu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Thời điểm đó, xe tải BKS U2-83xx do tài xế Ninh Văn S. (ở xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi trên Quốc lộ 1A, theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội và có tín hiệu rẽ trái.
Lúc này, ô tô mang BKS 35C-164.xx do anh Nguyễn Quý D. (ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc xe tải trên. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, ô tô đã bị xe đầu kéo BKS 36C-200.xx kéo theo sơmi rơmoóc BKS 36RM-025.xx do anh Nguyễn Văn Q. (ở tỉnh Thanh Hóa) đi cùng chiều phía sau đâm trúng.
Vụ va chạm khiến ô tô văng mạnh vào gầm sau xe tải và bẹp dúm. Cùng với đó, cả ba phương tiện đều hư hỏng. Dù sau vụ va chạm, ô tô bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn nhưng anh D. không hề bị thương mà đã tự chui ra bên ngoài khiến nhiều người bất ngờ.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tới hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.