KĐT Sala tiếp nối chương phát triển mới: Chính thức mở bán hai dự án Sarene và Savila

Hai dự án Sarene và Savila chính thức được mở bán tại Sala Sales Gallery, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Khu đô thị Sala.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị Sala

Tọa lạc tại trung tâm tài chính - đô thị Thủ Thiêm, Sarene và Savila kế thừa trọn vẹn nền tảng đã được kiến tạo tại Khu đô thị Sala, từ hệ thống hạ tầng đồng bộ, chuỗi tiện ích hoàn chỉnh đến cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hai dự án đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Sala, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở cao cấp tại một trong những khu vực giá trị bậc nhất TPHCM.

Khu đô thị Sala mở ra chương phát triển mới

Thủ Thiêm đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với hàng loạt công trình động lực được triển khai: Trung tâm Chính trị - Hành chính, Quảng trường Trung Tâm cùng các công trình văn hóa, nghệ thuật đang dần thành hình; các tuyến metro kết nối Thủ Thiêm cũng được xúc tiến, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khu trung tâm hiện hữu và Sân bay quốc tế Long Thành. Những chuyển động này tiếp tục củng cố vị thế của Thủ Thiêm như một trung tâm hành chính, tài chính và văn hóa mới của TP.HCM.

Trong tiến trình đó, Sala tạo nên khác biệt bằng những giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian: một khu đô thị vận hành ổn định, hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, giáo dục, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Kế thừa triết lý phát triển lấy chất lượng sống và trải nghiệm cư dân làm trọng tâm, Sarene và Savila được kiến tạo theo hai định hướng riêng biệt, đáp ứng những nhu cầu và phong cách sống khác nhau của khách hàng.

* Sarene - tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại tại tâm điểm Bắc Sala

Sarene là tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại tại phân khu Bắc Sala, được quy hoạch với mật độ hợp lý và cấu trúc không gian mạch lạc. Dự án sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, được bao quanh bởi hệ thống rạch nước và cảnh quan xanh liên kết với Hồ Trung tâm.

Phối cảnh Sarene Residence và Commercial Complex tại phân khu Bắc Sala

Sarene được kết nối với chuỗi trung tâm thương mại theo chủ đề, Tháp đôi văn phòng hạng A+, bệnh viện Quốc tế và cung văn hóa thiếu nhi TPHCM trên cùng một tuyến phố, qua đó hình thành không gian sống tích hợp giữa sinh hoạt, làm việc, mua sắm và thư giãn. Đồng thời, kết nối thuận tiện với giao thông đường bộ thông suốt và ga ngầm Metro số 2 trong bán kính 260m.

Shop Apartment tại Sarene nằm trên các trục thương mại trọng điểm Bắc Sala

Không gian căn hộ được thiết kế khoa học theo triết lý Light - Air - View, tối ưu tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên, kết hợp khe thông gió cùng khoảng xanh riêng cho từng căn hộ tạo nên không gian sống tiện nghi, yên tĩnh và riêng tư cho chủ nhân. Hệ tiện ích đề cao nhu cầu wellness, tái tạo năng lượng hướng đến một chuẩn sống cân bằng giữa nhịp sống sôi động của đô thị.

Hệ tiện ích cân bằng và toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu tại Sarene

* Savila - bộ sưu tập Sky villa giới hạn tại Nam Sala

Savila hiện diện tại giao điểm giữa trục kết nối Bắc - Nam Sala và tuyến phố thương mại bến du thuyền Hoàng Thế Thiện với mật độ thấp, giới hạn trong hai tháp cùng 96 căn Sky villa. Savila kết nối đến ga ngầm Metro số 2 thông qua chuỗi trung tâm thương mại cao cấp, mở ra hành trình di chuyển liền mạch giữa không gian sống riêng tư và các tiện ích đô thị.

Phối cảnh Savila Sky Villa Collection tại Nam Sala

Bộ sưu tập Sky Villa tại Savila được kiến tạo theo mô hình biệt thự trên cao, thang máy và sảnh đón riêng cho từng căn hộ, kết hợp khoảng xanh tại tiền sảnh, mang đến trải nghiệm trở về đầy riêng tư. Mặt bằng rộng rãi, vuông vức cho phép linh hoạt tổ chức không gian theo nhu cầu và phong cách sống của từng chủ nhân. Hệ kính rộng mở đón tầm nhìn panorama, bao quát Lâm viên sinh thái, sông Sài Gòn và khu trung tâm thương mại cao cấp.

Hệ tiện ích đặc quyền được bố trí trên hai tầng E-deck và Sky Deck riêng biệt của mỗi tháp, hình thành những không gian dành cho thư giãn, chăm sóc sức khỏe và tiếp đón khách quý. Mọi chi tiết được hoạch định nhằm bảo đảm sự liền mạch trong trải nghiệm nhưng vẫn gìn giữ tính riêng tư của một cộng đồng cư dân tinh tuyển.

Savila hướng đến những chủ nhân đề cao không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân và những trải nghiệm được tuyển chọn riêng với một chuẩn sống độc bản trên cao, giữa nền tảng đô thị đã thành hình của Nam Sala.

Trải nghiệm hệ tiện ích đặc quyền & riêng tư dành riêng cho cư dân Savila

Nền tảng hiện hữu, kiến tạo giá trị tương lai

Tháng 4/2026, Khu đô thị Sala công bố giai đoạn phát triển mới tại Lễ khai trương Sala Sales Gallery. Tính đến tháng 8/2026, Sarene và Savila vẫn tiếp tục bám sát tiến độ triển khai dự án theo cam kết. Sarene dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2027, Savila dự kiến bàn giao vào tháng 9/2027.

Trên nền tảng những công trình đã hiện hữu và vận hành ổn định, Đại Quang Minh tiếp tục triển khai các dự án tại khu đô thị theo đúng quy hoạch, khẳng định năng lực thực thi và cam kết dài hạn tại Sala. Dự án Sarene và Savila mở ra chương tiếp theo của “Bản giao hưởng tinh hoa” nơi uy tín được bảo chứng bằng những giá trị hiện hữu và bồi đắp qua từng giai đoạn phát triển.

SALA SALES GALLERY

Khách hàng đăng ký tham quan, nhận tư vấn dự án tại địa chỉ: 12 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh (Tầng 02 Showroom BMW). Hotline: (+84) 91 152 15 15.

Hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm về dự án:

* Savila - Bộ sưu tập Sky Villa giới hạn tại Nam Sala: https://savila.vn/

* Sarene - Tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại tại phân khu Bắc Sala: https://sarene-sala.vn/



K.T