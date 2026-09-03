Phát huy xứng tầm Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là KDL quốc gia vào năm 2017. Với quy mô quy hoạch khoảng 2.944ha, nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng thông, mặt hồ rộng lớn và khí hậu ôn hòa quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, tiềm năng nơi đây vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Theo Ban Quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, hiện có 33 dự án còn hiệu lực nhưng chỉ 16 dự án đã đi vào hoạt động, số còn lại chậm tiến độ hoặc đang chờ rà soát, xử lý. Không ít dự án được giao đất từ hàng chục năm trước nhưng vẫn dang dở, sau nhiều lần gia hạn vẫn chưa hoàn thành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng chưa đáp ứng yêu cầu của một KDL quốc gia khi nhiều tuyến đường kết nối các khu nghỉ dưỡng như các tuyến đường Hoa Hồng, Phượng Tím, Cẩm Tú Cầu nhỏ hẹp, từ lâu không được đầu tư đã xuống cấp với nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. Một số công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó có nhà máy xử lý nước thải tập trung chưa được triển khai, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và phát triển bền vững.

Nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050. Theo dự báo, lượng khách dự kiến đạt khoảng 4,04 triệu lượt vào năm 2030 và gần 5 triệu lượt vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đầu tư và quản lý. Trước hết, cần rà soát toàn bộ các dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ để có giải pháp phù hợp; kiên quyết thu hồi các dự án không còn khả năng triển khai nhằm tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư có năng lực. Đồng thời, tỉnh hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch lâm nghiệp theo hướng đồng bộ, thống nhất.

Ngoài ra, việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối KDL với trung tâm Đà Lạt và sân bay Liên Khương, nâng cấp các tuyến đường nội khu... là những nhiệm vụ cần được ưu tiên.

ĐOÀN KIÊN