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Hơn 1 triệu học sinh TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới

SGGP

Những ngày cuối tháng 8, các trường học trên địa bàn TP Đồng Nai khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng, chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học 2026-2027.

Trường Tiểu học- THCS xã Lộc Thành, TP Đồng Nai mới được xây dựng ở khu vực biên giới sẵn sàng đón học sinh năm học mới 2026-2027 (Ảnh: PHÚ NGÂN)
Trường Tiểu học- THCS xã Lộc Thành, TP Đồng Nai mới được xây dựng ở khu vực biên giới sẵn sàng đón học sinh năm học mới 2026-2027 (Ảnh: PHÚ NGÂN)

Năm học mới, toàn thành phố có hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến THPT và dự kiến đưa vào sử dụng 90 trường học xây mới, với khoảng 349 phòng học. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và các địa phương đang rà soát, sửa chữa phòng học, bổ sung bàn ghế,thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới. Tại các xã biên giới, công tác chuẩn bị trường lớp, trang thiết bị và điều kiện tổ chức bán trú cho học sinh được quan tâm, nhằm bảo đảm học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Cùng với đó, các trường đang ổn định tổ chức lớp học, đội ngũ giáo viên và hoàn tất những điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới vào ngày 5-9.

PHÚ NGÂN

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TP ĐỒNG NAI Hơn 1 triệu học sinh TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới

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