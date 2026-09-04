Thông báo về việc sửa đổi mức vốn

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-QLGS3 ngày 24/8/2026 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi mức vốn được cấp tại giấy phép thành lập của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Mizuho HCMC) nhận được Quyết định số 116/QĐ-QLGS3 ngày 24/8/2026 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo đó sửa đổi Điều 2 của Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 40/GP-NHNN ngày 19/3/2019 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Mizuho HCMC như sau:

“Điều 2. Vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 233.500.000 USD (bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ).”

Quyết định số 116/QĐ-QLGS3 ngày 24/8/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép số 40/GP-NHNN ngày 19/3/2019 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.