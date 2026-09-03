Xã Thanh An: Tạo đồng thuận để phát triển giao thông

Nghị quyết về vận động Nhân dân hiến đất, tạo mặt bằng đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh An (TPHCM) xem xét, thông qua. Địa phương xác định sự đồng thuận của người dân là nền tảng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh An

Xung quanh vấn đề này, chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh An.

Thưa ông, vì sao xã Thanh An xác định vận động Nhân dân hiến đất, tạo mặt bằng làm đường là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Hữu Chí: Giao thông tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng đồng bộ sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và các tuyến giao thông chính.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh An biểu quyết thông qua Nghị quyết vận động Nhân dân hiến đất làm đường giai đoạn 2026-2030

Thực tế, giao thông trên địa bàn xã còn một số khó khăn. Xã Thanh An có 529 tuyến đường, trong đó 382 tuyến là đường đất, sỏi đỏ, chiếm 72,2%. Nhiều tuyến nhỏ hẹp, xuống cấp; mùa mưa lầy lội, đọng nước, mùa nắng phát sinh bụi, ảnh hưởng sinh hoạt và sản xuất.

Trong khi nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực còn hạn chế, hoàn thiện hạ tầng cần sự chung sức của cộng đồng. Theo Nghị quyết, giai đoạn 2026-2030, Thanh An thực hiện 12 công trình giao thông theo phương thức Nhà nước đầu tư, Nhân dân tự nguyện hiến đất, di dời cây trồng, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng.

Làm thế nào để sự đồng thuận của người dân trở thành nền tảng cho từng công trình, thưa ông?

Muốn người dân đồng thuận, trước hết phải tạo được niềm tin. Vận động phải làm rõ công trình, phạm vi, hộ bị ảnh hưởng, tiến độ và trách nhiệm của Nhà nước.

Công tác vận động phải sát từng địa bàn, tuyến đường và hộ dân. Những vấn đề băn khoăn phải được lắng nghe, giải thích, xử lý theo thẩm quyền. Với hộ chưa đồng thuận, cần tìm hiểu nguyên nhân, trực tiếp đối thoại, thuyết phục; không áp đặt, không gây sức ép.

Quan trọng là để người dân thấy mình là chủ thể tham gia phát triển địa phương. Khi được biết, được trao đổi và quyền lợi chính đáng được tôn trọng, sự đồng thuận sẽ bền vững.

Thưa ông, quyền và lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm như thế nào trong quá trình vận động?

Đây là nguyên tắc xuyên suốt. Việc vận động hiến đất, tạo mặt bằng phải phù hợp quy hoạch, xác định rõ phạm vi và các hộ bị ảnh hưởng; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Đối với đất đai, cây trồng, hàng rào, cổng, vật kiến trúc và tài sản hợp pháp bị ảnh hưởng, địa phương phải rà soát, ghi nhận, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan. Làm chặt chẽ từ đầu sẽ hạn chế vướng mắc, giúp người dân yên tâm tham gia.

Tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thanh An được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, hai bên đường rực rỡ sắc hoa, góp phần hoàn thiện diện mạo nông thôn mới tại địa phương

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giám sát quá trình thực hiện. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, đâu là khâu quyết định để chủ trương sớm đi vào thực tế, thưa ông?

Tổ chức thực hiện là khâu quyết định. Nghị quyết phải được cụ thể hóa thành kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; mỗi công trình xác định việc làm trước, người chịu trách nhiệm và phương án tháo gỡ vướng mắc.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, kiểm tra; UBND xã cụ thể hóa danh mục, thứ tự ưu tiên, nguồn lực và tiến độ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ và Ban lãnh đạo ấp bám địa bàn, nắm từng tuyến đường, từng hộ dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Giai đoạn 2026-2028, xã ưu tiên thực hiện 7 trong số 12 công trình, trước hết là những tuyến cấp thiết, đông dân cư, thường xuyên lầy lội, ngập úng, có nhu cầu đi lại cao và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Thanh An không chỉ đặt mục tiêu hoàn thành các tuyến đường, mà qua từng công trình tạo chuyển biến về cách làm: Nhà nước chủ động đầu tư, người dân tham gia tự nguyện, cả hệ thống chính trị cùng chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả. Khi một công trình tạo được niềm tin, sự đồng thuận sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng và mở thêm dư địa phát triển cho địa phương.

Xin cảm ơn ông!

VĂN SƠN (thực hiện)