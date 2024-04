Olympic Paris 2024 và nỗi lo tin tặc

Đồng hồ đếm ngược còn 100 ngày đến Olympic Paris 2024 hôm 13-4. Ảnh: REUTERS

Theo Ủy ban Tổ chức Olympic Paris 2024, nếu như vụ tấn công của tin tặc xuất hiện lần đầu tại Olympic Montreal 1976 ở Canada, đến Olympic Tokyo 2021 có 450 triệu cuộc tấn công thì ở Paris 2024, dự báo có thể có tới 4 tỷ cuộc tấn công...

Con số được ủy ban đưa ra như một báo động an ninh thực sự lo ngại cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn chưa từng có cho các cơ quan an ninh mạng của Pháp. Công nghệ giờ có mặt trong mọi ứng dụng đời sống xã hội càng làm cho các cuộc tấn công của tin tặc trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Chuyên gia an ninh mạng Baptiste Robert cho rằng, mục tiêu trước tiên có thể sẽ liên quan đến các hạ tầng cơ sở quan trọng của Pháp như mạng lưới phân phối điện, phát thanh truyền hình hay bệnh viện... Tin tặc cũng có thể xâm nhập vào hệ thống điều hành các cuộc so tài, làm sai lệch kết quả thi đấu của các vận động viên, gây nhiễu mạng lưới thông tin.

Như tại Thế vận hội Montreal 1976, giai đoạn được ví như là “thời kỳ đồ đá của tin học”, các cuộc tấn công tin tặc khi đó đã làm rối loạn hệ thống thông tin trong vòng 48 giờ khiến nhiều môn thi đấu phải hoãn lại. Đến Olympic Tokyo 2021, các cuộc tấn công tinh vi và ồ ạt hơn nhiều nhưng các nhà tổ chức sự kiện đã lường trước được nguy cơ, có các giải pháp chống tin tặc, thậm chí được lồng ghép vào trong thiết kế các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng cơ sở thể thao. Vì thế, Thế vận hội Tokyo 2021 được cho là thành công trong vấn đề an ninh mạng dù bị tấn công ồ ạt.

Olympic Paris 2024 sẽ gặp phải thách thức mới là tin tặc có thể tận dụng các tiến bộ mới nhất của công nghệ là trí tuệ nhân tạo (AI). Bà Betsy Cooper, chuyên gia về an ninh mạng thuộc Viện Aspen tại Mỹ, cho rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên trong đó có thể dễ dàng tác động tới thể thao nhờ AI, từ gian lận hệ thống trọng tài điện tử, xóa hay làm rối loạn kết quả. Trong khi đó, theo đánh giá của giới chuyên gia, trong lĩnh vực an ninh mạng, Pháp có vẻ như vẫn chậm hơn các nước Mỹ, Israel. Dù vậy, trong chuyến thăm Singapore hồi đầu tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin vẫn khẳng định: Các công ty về an ninh mạng là một trong những tinh hoa của công nghiệp Pháp và nổi tiếng về trình độ trên toàn thế giới.

Đối mặt với mối đe dọa khủng bố và số lượng du khách tới Pháp dự kiến cao kỷ lục, Chính phủ Pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống an ninh vừa theo dõi bổ sung các biện pháp tùy theo tình hình từng ngày. Các biện pháp đầu tiên sẽ được áp dụng vào đầu tháng 7. Theo Bộ Nội vụ Pháp, dự kiến có khoảng 45.000 nhân viên giữ gìn trật tự chính quy cùng với sự trợ giúp của gần 300.000 bảo vệ tư nhân được huy động trong thời gian diễn ra thế vận hội.

MINH CHÂU