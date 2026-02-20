Ổn định thị trường hàng hóa sau tết

Chiều 20-2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), Bộ Tài chính thông tin về tổng quan thị trường giá cả hàng hóa trong ngày và dự báo trong những ngày tới.

Theo đó, trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định, không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, thị trường dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Hôm nay, ngoài các trung tâm, siêu thị lớn mở cửa phục vụ xuyên tết, đã có thêm nhiều cửa hàng kinh doanh khai trương năm mới, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường.

Người dân mua sắm tại siêu thị. Nguồn: TTTĐ

Tại Hà Nội, tình hình giá cả ngày mùng 4 tết tiếp tục có xu hướng ổn định tại các chợ lớn trên địa bàn. Giá thịt bò, thịt heo và giá hoa tươi có tăng nhẹ so với ngày thường, trong khi giá thịt gia cầm và các loại rau củ cơ bản ổn định.

Tại TPHCM, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại, sức mua bình thường, tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng nhập chợ khoảng 30% - 60% so ngày thường, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như khổ qua, cà chua, trứng gia cầm, dưa leo, xoài cát bắt đầu giảm giá và bằng với mức giá ngày thường.

Giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông cơ bản ổn định, một số điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến. Đối với mặt hàng xăng dầu, gas và các sản phẩm năng lượng thiết yếu được bảo đảm đầy đủ, liên tục, thông suốt.

Dự báo giá cả thị trường trong ngày mùng 5 tết không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước tết.

Để tiếp tục bảo đảm ổn định giá cả thị trường trong những ngày tới, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá, đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm mua sắm.

LƯU THỦY