Hôm nay 20-2, điều hành giá xăng dầu

Hôm nay 20-2, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ điều hành giá xăng dầu cho kỳ mới, thay vì ngày 19-2 như thông lệ hàng tuần.

Dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ. Ảnh minh hoạ: DMS

Trước đó, tại văn bản số 396/TTTN-XD ngày 12-2-2026, Bộ Công thương đã thông báo tới tất cả sở công thương, các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu về việc điều chỉnh thời gian điều hành giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17-11-2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu), thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần.

Trường hợp thời điểm điều hành trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lịch điều hành được điều chỉnh linh hoạt. Cụ thể, nếu thứ năm rơi vào ngày 29 hoặc 30 tháng Chạp thì thực hiện vào thứ tư liền kề trước đó. Nếu trùng vào mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 tết thì chuyển sang mùng 4 tết.

Năm nay, thứ năm ngày 19-2-2026 trùng vào mùng 3 tết. Vì vậy, kỳ điều hành được lùi sang hôm nay 20-2-2026.

Tuy nhiên, theo quy định, trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân, Bộ Công thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành phù hợp.

Hiện giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang được áp dụng theo kỳ điều hành ngày 12-2-2026, theo công bố của liên bộ Công thương - Tài chính. Dự báo, giá xăng dầu trong phiên điều hành chiều nay 20-2 có khả năng tiếp tục tăng nhẹ so với mức hiện tại. Nguyên nhân, do giá dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở mức cao nhất trong nhiều tháng và tăng khoảng 4-5 USD/thùng so với tuần trước. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc vào biến động giá dầu thế giới và quyết định của liên bộ Công thương - Tài chính.

Tin liên quan Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước Tết Bính Ngọ

PHÚC VĂN