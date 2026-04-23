Orchard Collection – Trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc sống

Hoàn thiện bức tranh tổng thể SYCAMORE, CapitaLand Development giới thiệu Orchard Collection như mảnh ghép cao cấp cuối cùng - không chỉ khép lại một hành trình kiến tạo, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò định hình chuẩn mực sống mới tại Bình Dương. Orchard Collection đánh dấu một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt - một kiệt tác nghệ thuật độc nhất với mỗi không gian được tinh chỉnh khắt khe để vẹn tròn từng khoảnh khắc sống.

Nhịp xanh thanh bình tại miền sống Maison

SYCAMORE khẳng định "chất sống" qua từng phân khu

SYCAMORE là dự án có quy mô lớn bậc nhất của CapitaLand Development tại Việt Nam, với mỗi phân khu là một lớp kiến tạo được tính toán xuyên suốt trong tổng thể có chủ đích. Với các phân khu cao tầng như Orchard Hill, Orchard Heights hay Orchard Grand, chất sống hiện diện qua sự hòa quyện của kiến trúc, cảnh quan và tiện ích lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ở chiều ngược lại, The Orchard và Orchard Mansion mang đến những trải nghiệm cao cấp hơn - từ năng động sang trọng với công trình biểu tượng The Canopy Clubhouse, đến tinh hoa vượt tầm với bộ sưu tầm dinh thự độc bản.

Dù mang những cấu trúc riêng biệt, các phân khu tại SYCAMORE vẫn được kết nối bởi một định hướng xuyên suốt. Kiến trúc, cảnh quan và tiện ích được sắp đặt như một chỉnh thể thống nhất, tối ưu từng khoảnh khắc sống. Cách tiếp cận nhất quán này chính là nền tảng giúp CapitaLand Development duy trì dấu ấn trong hơn ba thập kỷ tại Việt Nam - với tiêu chuẩn phát triển từ Singapore, đề cao sự riêng tư, tính bền vững và những trải nghiệm sống được kiến tạo có chủ đích.

Orchard Collection bước hoàn thiện mang tính chiến lược của CapitaLand cho SYCAMORE

Từ nền tảng ấy, Orchard Collection được giới thiệu như bước nâng cấp tất yếu, kế thừa và mang trải nghiệm lên một cấp độ chế tác tinh xảo hơn, để không gian sống được định hình bởi tư duy của một tuyệt tác Haute Couture.

Orchard Collection, từ tinh thần “haute couture” đến các chế tác dẫn dắt trải nghiệm sống tinh mỹ

Trong giới thời trang, haute couture không dành cho số đông. Đó là hành trình sáng tạo khi mỗi chi tiết được cá nhân hóa, mỗi lớp chất liệu được xử lý tỉ mỉ và từng thiết kế đều in đậm dấu ấn của nghệ nhân tài hoa. Đây không phải là kỹ thuật - đây là nghệ thuật chế tác. Tinh thần đó trở thành cảm hứng và nguyên tắc kiến tạo nên thế giới của những chế tác diệu kỳ chạm tầng tinh mỹ tại Orchard Collection.

Cánh cổng chuyển nhịp từ đời sống thường nhật vào thế giới Orchard Collection

Hành trình ấy bắt đầu ngay từ cánh cổng chào mang ngôn ngữ thiết kế “rabbit hole” huyền diệu, ngưỡng chuyển tiếp tách biệt hoàn toàn khỏi đời sống thường nhật dẫn lối gia chủ bước vào một thế giới khác. Tại đây, không gian mở ra 2 miền sống song hành với 2 thiết kế khác biệt. Maison đẹp trường tồn và thư thái cho những khoảnh khắc sẻ chia, còn Couture cá tính đậm chất riêng dẫn lối mọi cuộc vui giữa thiên nhiên bừng sắc.

Niềm vui bừng nở giữa miền sống Couture

Đến với Orchard Collection là lạc vào thế giới Haute Couture diệu kỳ với 168 tiện ích nâng tầm đẳng cấp. Cư dân sở hữu đặc quyền tận hưởng 2 hồ bơi chính hơn 50m, phòng chăm sóc toàn diện chuẩn quy trình đầu tiên tích hợp trong một dự án cao cấp, 2 khu vực cảnh quan thiết kế đặc biệt trong 1,2ha lõi xanh trung tâm.

Vượt ra ngoài ranh giới phân khu, gia chủ Orchard Collection còn được thừa hưởng một "đặc quyền kép" hiếm có khi trực tiếp kết nối với Welcome Park, công viên thành phố 4ha cùng sân thể thao đa năng và thảm cỏ xanh rộng 2.000m² và nhân đôi sắc xanh, nhân đôi giá trị sống - một tổ hợp hiếm thấy tại bất kỳ dự án nào cùng phân khúc.

Bộ sưu tập giới hạn 3BR Limited Edition ra mắt khu garage tại gia lần đầu tiên tại khu vực

Trong bức tranh tổng thể đó, Orchard Collection khắc họa chân dung riêng cho từng gia chủ qua tuyển tập sản phẩm tinh chọn từ 2 đến 4 phòng ngủ với diện tích thoáng đãng lên đến 175m2. Tất cả các căn hộ đều sở hữu ban công rộng rãi kết nối tầm nhìn toàn cảnh. Không gian sống linh hoạt giúp chủ nhân tinh chỉnh phù hợp với sở thích cá nhân và nếp sinh hoạt của cả gia đình. Lần đầu tiên tại tổng dự án Sycamore, gia chủ có thể lựa chọn căn hộ 4 phòng ngủ độc quyền với hệ cửa đôi sang trọng và phòng tắm chính được nâng cấp với tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp. Các căn hộ sân vườn kết nối trực tiếp đến hệ tiện ích ngay ngưỡng sân nhà. Hay bộ sưu tập giới hạn 3BR Limited Edition với trần cao đến 5m, khu garage riêng biệt và chỉ 12 căn dành riêng cho chủ nhân thời thượng.

Chính sự đồng nhất giữa triết lý thiết kế và cách sắp đặt không gian đã hình thành một thế giới chế tác đúng nghĩa - mọi cảm nhận được dệt nên từ sự hòa quyện của kiến trúc, cảnh quan và tiện ích, cuốn ta vào thế giới diệu kỳ để nhận ra mình thuộc về một chuẩn mực khác.

QUỲNH TRẦN