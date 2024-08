Phá đường dây lừa bán xe máy không giấy tờ, giá rẻ, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Chiều 13-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công an nghệ cao vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào tháng 9-2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm như “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh”... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước.

Các lực lượng phối hợp điều tra

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng, địa điểm và sử dụng phần mềm để đăng nhập các tài khoản “ảo”. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ khu công nghiệp để hoạt động.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.

Các đối tượng Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải các thông tin nêu trên và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam là để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt số lượng tiền lớn đặt cọc của nhiều người dân trên toàn quốc khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ, khi có người mua, đối tượng yêu cầu đặt cọc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu người mua chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tiền của người mua.

Các lực lượng phối hợp điều tra

Đến khoảng đầu tháng 5-2024, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu Ban chuyên án xác định chị H.T.H. (sinh năm 1987, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) và anh V.T.V. (sinh năm 1975, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Tiến Thành

Từ những tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại, Ban chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 2001), Nguyễn Mạnh Thư (sinh năm 2001), cùng trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội và Lê Tuấn Anh (sinh năm 1993, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 router wifi, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ tháng khoảng tháng 9-2023 đến tháng 7-2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đang phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - HÙNG CƯỜNG