Phá đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ 10 bánh heroin cùng nhiều bịch “nước vui”

Sáng 6-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây ma túy từ nước ngoài về Nghệ An, bắt 2 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin cùng nhiều dạng ma túy khác.

Đối tượng Cao Văn Tùng (ngồi, giữa ảnh). Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện Cao Văn Tùng (sinh năm 1974, trú phường Bến Thủy, TP Vinh) là đối tượng chủ mưu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh ngoài. Tùng là đối tượng từng có 2 tiền án về ma túy, quá trình hoạt động đều trang bị vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Xác định đây là đối tượng hết sức nguy hiểm, liều lĩnh, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đồng chủ trì với công an các huyện: Nghi Lộc, Anh Sơn, Thanh Chương và các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Bùi Hải Trung (dấu X). Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 27-8, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Cao Văn Tùng cùng Bùi Hải Trung (sinh năm 1987, trú phường Trung Đô, TP Vinh) sẽ đi nhận “hàng” tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tân Kỳ và Anh Sơn.

Khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 7 đoạn qua thôn 8 (xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn), Ban chuyên án đã khống chế đối tượng Bùi Hải Trung, sau đó bắt quả tang Cao Văn Tùng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 4 bánh heroin, 2kg ma túy dạng đá, 1kg ma túy dạng Ketamin.

Mở rộng chuyên án, tính đến nay, Cơ quan Công an đã thu giữ 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 3kg ma túy dạng đá, 2kg ma túy dạng Ketamin cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG